खरमास के बाद शुरू होगा मां जानकी मंदिर निर्माण, पुनौरा धाम में हलचल तेज

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sita Mandir construction update: पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया गया है।

मंदिर निर्माण के लिए चयनित कार्यकारी एजेंसी ने कंस्ट्रक्शन शेड का निर्माण शुरू कर दिया है। खरमास के बाद मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य विधिवत रूप से शुरू किया जाएगा।

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन को कार्यादेश जारी किया गया है। इसके साथ ही पुनौरा धाम परिसर में निर्माण से जुड़ी प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

प्रस्तावित मंदिर का निर्माण अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा, जिसमें मंदिर की वर्तमान संरचना का उन्नयन और नए भवनों का निर्माण शामिल है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 942 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 42 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

हाल ही में जिला स्थापना दिवस समारोह के दौरान कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने घोषणा की थी कि खरमास के बाद माता जानकी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

पर्यटन विभाग बनाएगा फाइव स्टार होटल

स्थापना दिवस समारोह में पर्यटन मंत्री ने कहा था कि माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण के बाद सीतामढ़ी देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा।

इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग की ओर से फाइव स्टार होटल का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके लिए जिला प्रशासन से 15 से 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया है।

भूमि अधिग्रहण और सीमांकन पूरा

इस संबंध में जिलाधिकारी रिची पांडेय ने बताया कि पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है।

जल जमाव वाले कुछ क्षेत्रों का सीमांकन कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन माता सीता मंदिर निर्माण परियोजना को लेकर पूरी तरह तत्पर है और निर्माण कार्य जल्द गति पकड़ेगा।