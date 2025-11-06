Sitamarhi News: समय पर मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग नहीं करने वाले विद्यालयों की कटेगी राशि
Sitamarhi News: सीतामढ़ी में मध्याह्न भोजन योजना के तहत समय पर रिपोर्टिंग न करने वाले विद्यालयों की राशि काटी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय योजना की नियमित निगरानी और समय पर जानकारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि छात्रों को नियमित रूप से भोजन मिल सके।
जागरण संवाददाता,सीतामढ़ी! मध्याह्न भोजन योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। निदेशालय के निर्देश के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है कि जिन विद्यालयों द्वारा प्रतिदिन अपराह्न चार बजे तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लाभान्वित बच्चों की संख्या दर्ज नहीं की जाती है!
उन विद्यालयों का उस दिन का परिवर्तन मूल्य (कन्वर्जन कास्ट) एवं अंडा/मौसमी फल की राशि भुगतान से कटौती की जाएगी।इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन), सीतामढ़ी मनीष कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब किसी भी स्तर पर रिपोर्टिंग में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शाम चार बजे तक डेटा अपलोड न करने वाले विद्यालयों की सूची तैयार कर उनकी राशि कटौती की जाएगी। यह व्यवस्था पूर्ण पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।
डीपीओ ने बताया कि इसके लिए जिला लेखापाल, जिला साधनसेवी और कार्यालय सहायक को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रतिदिन शाम चार बजे तक पोर्टल पर रिपोर्टिंग नहीं करने वाले विद्यालयों की सूची तैयार करें और उसी दिन कटौती की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड साधनसेवियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों से लाभान्वित बच्चों की संख्या नियमित रूप से प्राप्त कर साफ्ट कापी और हार्ड कापी दोनों रूपों में जिला लेखापाल को उपलब्ध कराएं, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
डीपीओ मनीष कुमार ने स्पष्ट कहा कि विभाग की प्राथमिकता है कि हर विद्यालय से समय पर और सटीक डेटा प्राप्त हो, जिससे मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता दोनों बनी रहे।
