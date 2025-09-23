Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sitamarhi DM News: पीएम आवास निर्माण में खराब उपलब्धि पर बिफरे डीएम, लगाई अधिकारियों को फटकार

    By Deepak Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:25 PM (IST)

    सीतामढ़ी में डीएम रिची पांडेय ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। आवास योजना में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। बेलसंड प्रखंड जल स्वच्छता में पीछे रहा। मनरेगा में मानव दिवस सृजन लक्ष्य से कम रहा। डीएम ने लंबित राशन कार्ड पर डीएसओ को चेतावनी दी और विधानसभा चुनाव के लिए अलर्ट रहने को कहा।

    prefferd source google
    Hero Image
    पीएम आवास निर्माण में खराब उपलब्धि पर बिफरे डीएम, लगाई अधिकारियों को फटकार

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में सोमवार को डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें डीएम ने विभिन्न विभाग की योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन विहित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप करें। दोषपूर्ण क्रियान्वयन की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिले में मात्र 12.5 प्रतिशत आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इसमें रुन्नीसैदपुर का प्रतिशत 7.06 व रीगा का 7.79 प्रतिशत उपलब्धि बताया गया। इस पर डीएम ने सख्त नाराजगी प्रकट करते हुए ग्रामीण विकास के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

    कहा कि हर हाल में तय मानकों के अनुरूप कार्य में तेजी लाएं। जिला जल स्वच्छता समिति के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न पैरामीटर में बेलसंड प्रखंड सबसे पीछे है। मेजरगंज, परिहार व रून्नीसैदपुर की स्थिति सबसे अच्छी है।

    मानव दिवस सृजन का लक्ष्य 62 लाख:

    मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मानव दिवस सृजन का लक्ष्य 62 लाख निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध मात्र 39 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं विभिन्न विभागों की योजनाओं को लेकर भूमि की उपलब्धता को लेकर सभी अंचल अधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया।

    कहा कि लंबित राशन कार्ड की संख्या अधिक है। जो खेद का विषय है। उन्होंने डीएसओ को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य प्रणाली में सुधार लाएं। कहा कि इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी मार्केटिंग अफसर के साथ नियमित समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

    अलर्ट मोड में निर्वाचन का कार्य करें:

    समीक्षा के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विधान सभा चुनाव के कार्यों को पूरी प्रतिबद्धता व अलर्ट मोड में रहकर कार्य करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरते। वहीं पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को कहा कि सभी प्रखंडों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। अपने अपने अधीनस्थ कर्मियों व अभियंताओं से हालात की समीक्षा करते रहे।

    इसके अलावा उद्योग विभाग, पशुपालन, बिजली, ग्रामीण विकास, मत्स्य, सहकारिता आदि विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। मौके पर डीडीसी संदीप कुमार, अपर समाहर्ता संजीव कुमार आदि मौजूद रहे।