Sitamarhi News: 72 घंटे बाद डुमरा के हवाई अड्डा मैदान से बच्चा बरामद, महिला की तलाश जारी
सीतामढ़ी सदर अस्पताल से गायब हुए दो वर्षीय बच्चे को 72 घंटे बाद डुमरा के हवाई अड्डा मैदान से बरामद किया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को ढूंढ निकाला और मामले की जांच कर रही है। बच्चे को उठाने वाली महिला की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। सदर अस्पताल से दो वर्षीय बच्चे के रहस्यमय तरीके से गायब होने के तीन दिन बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाने से आक्रोशित परिजनों ने रविवार की दोपहर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया।
परिजन लगातार पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर उदासीनता और लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। देखते ही देखते भीड़ बढ़ी और आक्रोशित लोगों ने करीब एक घंटे तक सदर अस्पताल के मुख्य गेट बंद कर दी।
हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। नगर थाना पुलिस और सदर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और समझा-बुझाकर परिजनों को शांत कराया। वहीं पुलिस ने सदर अस्पताल में घुम रहे पांच बिचौलियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
वहीं सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित विभिन्न इलाको में पुलिस टीम बच्चों कि तलाश में जुट गई। जिसके बाद बच्चे को डुमरा थाना क्षेत्र स्थित हवाई अड्डा मैदान से पुलिस ने देर शाम बरामद कर लिया।
72 घंटे के बाद बच्चे के मिलने से परिजन जहां खुश थे, तो वही पुलिस बच्चे को उठाने वाली महिला कि तलाश में जुट गई। बतादे कि घटना परिहार थाना क्षेत्र के धामी टोला निवासी अजय मलिक के परिवार से जुड़ी है।
अजय मलिक अपनी पत्नी चांदनी कुमारी और बच्चों के साथ 14 नवंबर के दिन अपनी बीमार पुत्री का इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे थे। बेटी को पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया था। इसी बीच उनका दो वर्षीय पुत्र सूर्या कुमार अस्पताल परिसर में खेल रहा था।
अजय बताते हैं कि वे मात्र 10 मिनट बाद बाहर लौटे तो बच्चा वहां नहीं था। बच्चे के गायब होने के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया। परिजनों ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। जिसके बाद परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस से की।
