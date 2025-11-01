Language
    'लकड़ी' चीरने की हो रही थी बात, 'लकी' ने सुना कुछ ऐसा; पड़ोसी की चाकू मारकर की हत्या

    By Anil TiwariEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:55 AM (IST)

    सीतामढ़ी के नरगां गांव में मामूली विवाद के कारण रामवीर मंडल नामक एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह लुधियाना में सिलाई का काम करता था और छठ पूजा के लिए घर आया था। पड़ोसी लकी के साथ जलावन को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट हुई, जिसमें रामवीर को चाकू मारा गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    मामूली विवाद में मर्डर

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बेला थाना क्षेत्र के नरगां गांव में शुक्रवार रात पडोस के ही कुछ लोगों ने मामूली विवाद को लेकर एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

    मृतक रामवीर मंडल (25 वर्ष) लुधियाना में रहकर सिलाई का काम करता था। वह छठ पूजा को लेकर घर आया था। घटना के बाद से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है। वहीं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।

    मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब चार बजे रामवीर मंडल खाना बनाने के लिए जलावन की व्यवस्था में था। उसने कहा कि जलावन के लिए घर में रखी लकड़ी लाओ चीर देते हैं। इस दौरान वहां पड़ोसी लकी भी मौजूद था। उसे लगा कि वह लकड़ी नहीं, लकी को चीरने की बात कह रहा है।

    जिसपर वह भड़क गया और इस बात को लेकर उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी। बाद में लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया था, लेकिन दोनों परिवारों के बीच तनाव बना रहा। फिर रात करीब नौ बजे लकी और अन्य लोगों के साथ मिलकर आया और रामवीर के साथ मारपीट करते हुए उसे खींचकर अपने घर में ले गए।

    वहीं, उसके पेट में चाकू मार दी, जिससे उसका आंत बाहर निकल आया। इस हालत में भी रामवीर आरोपितों से बचकर भाग कर बाहर निकला, लेकिन बाहर सड़क पर आते ही वह गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

    इस संबंध में पुलिस ने बताया कि सभी आरोपित आस पड़ोस के हैं। इसमें कई लोग घटना के बाद से फरार हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी जारी है। प्राथमिकी के लिए अबतक आवेदन नहीं मिला है।