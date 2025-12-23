नाम बड़े दर्शन छोटे! सीतामढ़ी मॉडल अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में हो रहा इलाज

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है वह जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल की व्यवस्था को देख और जानकर सहज अनुमान लगा सकते हैं। 23 करोड़ की लागत से बने यहां के इस माडल अस्पताल की दुर्दशा अब खुलकर सामने आने लगी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जाने वाला यह अस्पताल वास्तविकता में बुनियादी व्यवस्थाओं के अभाव में जूझ रहा है। बिजली कटने पर यहां मरीजों को टार्च की रोशनी में इलाज किया जाता है।

आठ माह पहले विभाग को हैंडओवर होने के बावजूद अस्पताल में लगी लाखों की सोलर लाइटें और सोलर पैनल धूल फांक रहे हैं। इस वैकल्पिक उर्जा स्रोत का उपयोग करने की बात तो दूर उनकी साफ-सफाई तक नहीं कराई जाती है। यहां तक कि उस बिल्डिंग में अबतक सोलर से कनेक्शन तक नहीं किया गया है जबकि इसमें मामूली खर्च होना है।

अगर सोलर कनेक्शन रहता तो डाक्टरों को मरीज देखने में परेशानी नहीं होती। हालात यह हैं कि इमरजेंसी में बिजली जाते ही डाक्टरों और स्टाफ को मोबाइल टार्च और मोमबत्ती जलानी पड़ती है और उसी के सहारे इलाज करना पड़ता है। यह कुव्यवस्था मरीजों के लिए खतरनाक और असुरक्षित भी है।

सोमवार की दोपहर में मॉडल अस्पताल में बिजली कटी हुई थी और डाक्टर अमरनाथ यादव टार्च जलाकर मरीजों को इलाज करते देखे गए, वहीं दवा काउंटर से लेकर रजिस्ट्रेशन काउंटर और ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आई।

अस्पताल में दवा काउंटर और रजिस्ट्रेशन काउंटर तो खुले हैं, लेकिन वहां भी जेनरेटर सहित किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति करीब 25 मिनट तक बनी रही, लेकिन अस्पताल के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की। बताया गया कि बिजली कटने के बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर और दवा काउंटर पूरी तरह से ठप हो जाती है। इलाज किसी प्रकार मोबाइल व टार्च की रोशनी में किया जाता है।