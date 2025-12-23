Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाम बड़े दर्शन छोटे! सीतामढ़ी मॉडल अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में हो रहा इलाज

    By Sumit Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:01 AM (IST)

    बिहार के सीतामढ़ी मॉडल अस्पताल में इलाज के दौरान टॉर्च की रोशनी का उपयोग किया जा रहा है। अस्पताल में बिजली की कमी के कारण मरीजों का इलाज ठीक से नहीं ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    मॉडल अस्पताल में टॉर्च की रोशनी से हो रहा इलाज। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है वह जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल की व्यवस्था को देख और जानकर सहज अनुमान लगा सकते हैं। 23 करोड़ की लागत से बने यहां के इस माडल अस्पताल की दुर्दशा अब खुलकर सामने आने लगी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जाने वाला यह अस्पताल वास्तविकता में बुनियादी व्यवस्थाओं के अभाव में जूझ रहा है। बिजली कटने पर यहां मरीजों को टार्च की रोशनी में इलाज किया जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आठ माह पहले विभाग को हैंडओवर होने के बावजूद अस्पताल में लगी लाखों की सोलर लाइटें और सोलर पैनल धूल फांक रहे हैं। इस वैकल्पिक उर्जा स्रोत का उपयोग करने की बात तो दूर उनकी साफ-सफाई तक नहीं कराई जाती है। यहां तक कि उस बिल्डिंग में अबतक सोलर से कनेक्शन तक नहीं किया गया है जबकि इसमें मामूली खर्च होना है।

    अगर सोलर कनेक्शन रहता तो डाक्टरों को मरीज देखने में परेशानी नहीं होती। हालात यह हैं कि इमरजेंसी में बिजली जाते ही डाक्टरों और स्टाफ को मोबाइल टार्च और मोमबत्ती जलानी पड़ती है और उसी के सहारे इलाज करना पड़ता है। यह कुव्यवस्था मरीजों के लिए खतरनाक और असुरक्षित भी है।

    सोमवार की दोपहर में मॉडल अस्पताल में बिजली कटी हुई थी और डाक्टर अमरनाथ यादव टार्च जलाकर मरीजों को इलाज करते देखे गए, वहीं दवा काउंटर से लेकर रजिस्ट्रेशन काउंटर और ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आई।

    अस्पताल में दवा काउंटर और रजिस्ट्रेशन काउंटर तो खुले हैं, लेकिन वहां भी जेनरेटर सहित किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति करीब 25 मिनट तक बनी रही, लेकिन अस्पताल के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की। बताया गया कि बिजली कटने के बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर और दवा काउंटर पूरी तरह से ठप हो जाती है। इलाज किसी प्रकार मोबाइल व टार्च की रोशनी में किया जाता है।

    मरीजों के लिए सुविधाओं का अभाव, महंगे के फर्नीचर बढ़ाते शोभा

    मॉडल अस्पताल में भले ही मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है मगर महंगी कुर्सियां, कमरे में लगे एसी और अन्य संसाधन पूरे भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह स्थिति न केवल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग की बड़ी तस्वीर भी सामने है। इस लापरवाही पर जब सवाल उठे तो सदर अस्पताल के जिम्मेदार पदाधिकारी कन्नी काटते नजर आए।