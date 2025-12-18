सीतामढ़ी में बेटी के जन्म पर शगुन मांगने पर अस्पताल में तोड़फोड़, मचा हड़कंप

हंगामे और तोड़फोड़ में अस्पताल की एलईडी टेलीविजन कुर्सियां और अन्य उपस्करों को क्षति पहुंची है। बाद में अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की पहचान चोरौत उत्तरी पंचायत वार्ड नंबर 5 निवासी सहायिका बीना देवी के पति चंदेश्वर खतवे के रूप में की गई।

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले के चोरौत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में बुधवार की देर रात बेटी के जन्म पर सौ रुपये शगुन मांगे जाने से आक्रोशित स्थानीय एक युवक ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की।

अस्पताल कर्मचारियों की सूचना पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच पड़ताल की।

मिली जानकारी के अनुसार चंदेश्वर खतवे की पत्नी सहायिका बीना देवी को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था जहां उसने बेटी को जन्म दिया।

नार्मल डिलीवरी के बाद अस्पताल के किसी कर्मी ने चंदेश्वर खतवे से शगुन के रुप में सौ रुपये की मांग कर दी, जिससे वह आक्रोशित हो गया और गाली-गलौज के साथ हंगामा करना शुरू कर दिया।

आक्रोश में उसने एलईडी टीवी को ऊपर से गिरा कर तोड़ दिया। नीचे लगी कुर्सियां और अन्य उपस्कर तोड़ दिए और बाद में वहां से भाग निकला।