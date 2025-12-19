सीतामढ़ी में इंटर परीक्षा की तैयारी तेज, 64 केंद्रों पर 34,859 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी दो फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी। सीतामढ़ी जिले में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 34,859 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Bihar Board Intermediate Exam Sitamarhi: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आगामी दो फरवरी से आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
इस वर्ष परीक्षा संचालन के लिए जिले में कुल 64 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें से चार केंद्रों को मॉडल परीक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
जिले में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 34,859 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 19,101 छात्राएं और 15,758 छात्र हैं। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र सीतामढ़ी सदर अनुमंडल क्षेत्र में बनाए गए हैं, जहां कुल 50 केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
इनमें 26 केंद्र छात्राओं और 24 केंद्र छात्रों के लिए तय किए गए हैं। इसके अलावा पुपरी अनुमंडल में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि बेलसंड अनुमंडल में छात्राओं के लिए दो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
विषयवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इंटरमीडिएट परीक्षा में सबसे अधिक परीक्षार्थी कला संकाय से हैं। इस संकाय के 23,150 छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठेंगे। विज्ञान संकाय से 10,501, वाणिज्य संकाय से 1,189 और व्यावसायिक शिक्षा से 19 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
केंद्र बढ़े, परीक्षार्थियों की संख्या घटी
पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि परीक्षार्थियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में जिले में 61 परीक्षा केंद्रों पर 38,886 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वहीं वर्ष 2026 में केंद्रों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है, जबकि परीक्षार्थियों की संख्या घटकर 34,859 रह गई है। इस तरह कुल 4,027 परीक्षार्थियों की कमी आई है।
छात्राओं की भागीदारी लगातार अधिक
इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्राओं की संख्या एक बार फिर छात्रों से अधिक रही है। पिछले वर्ष जहां छात्रों की तुलना में 2,668 अधिक छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई थीं, वहीं इस बार यह अंतर और बढ़ गया है। वर्ष 2026 की परीक्षा में छात्रों की तुलना में 3,343 अधिक छात्राएं परीक्षा में बैठेंगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन जारी
जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। निर्धारित 64 परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
