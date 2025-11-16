Language
    कबड्डी में सीतामढ़ी की बेटियां बनीं राज्य चैंपियन, बालक टीम ने हासिल किया तीसरा स्थान

    By Vijay K Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:04 PM (IST)

    सीतामढ़ी की कबड्डी टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। बालिका टीम ने सब-जूनियर और विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती, जबकि बालक टीम ने भी तीसरा स्थान हासिल किया। इस सफलता पर खिलाड़ियों को मां जानकी स्टेडियम में सम्मानित किया गया, जहाँ अधिकारियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

    सीतामढ़ी की बालिका वर्ग की टीम ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Bihar News : जिले की कबड्डी प्रतिभाओं ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से सीतामढ़ी का नाम राज्यभर में रोशन कर दिया है। बुधवार को सारण जिले के नयागांव स्थित मदल्लीचक के मठ परिसर में आयोजित 35वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर बालक एवं बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में सीतामढ़ी की बालिका वर्ग की टीम ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

    जबकि बालक वर्ग में जिले ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में भी सीतामढ़ी की बेटियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-17 वर्ग में लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनने का खिताब जीता।

    वहीं अंडर-14 बालिका वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया। दोनों प्रतियोगिताओं में मिली इस दोहरी सफलता के उपलक्ष्य में मां जानकी स्टेडियम परिसर में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

    कार्यक्रम में खिलाड़ियों का मेडल, ट्राफी और अंगवस्त्र से सम्मान किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। मौके पर सीतामढ़ी जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष डा. सुनील कुमार सुमन, सचिव पीयूष परिमल, शारीरिक शिक्षक रंजीत कुमार सिंह एवं वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डा. मनोज कुमार व संघ के संरक्षक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सीतामढ़ी की प्रतिभा राज्य में लगातार अपनी पहचान बना रही है।

    संघ के मुख्य संरक्षक अतुल कुमार ने भी सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि जिले के खेल इतिहास में उल्लेखनीय है और आने वाले वर्षों में यह प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी सीतामढ़ी का नाम रोशन करेंगी। कार्यक्रम में एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षिका मेनका कुमारी, वरीय राष्ट्रीय खिलाड़ी जुही कुमारी, हिमांशु शेखर, रवि कुमार, सुंदर कुमारी, विशाल कुमार सहित कई खेलप्रेमी एवं अभिभावक मौजूद रहे।