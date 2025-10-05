सीतामढ़ी में बाढ़ जैसे हालात! कई इलाकों में भरा पानी, लोग ऊंची जगहों में जाने को मजबूर
सीतामढ़ी जिले में बाढ़ और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं जबकि सोनबरसा और सुरसंड में बाढ़ का पानी फैल गया है। सोनबरसा में हनुमान चौक पर चार फीट पानी बह रहा है जिससे यातायात बाधित है और दुकानें धराशाई हो गई हैं। सुरसंड में नदियों में बाढ़ के कारण भिटठामोड़-चोरौत राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी का तेज बहाव हो रहा है।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले में बाढ़ और बरसात के कारण आमलोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। एक ओर जहां शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, वहीं सोनबरसा और सुरसंड इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है।
सोनबरसा में हनुमान चौक पर चार फीट पानी का बहाव हो रहा है। एसएसबी कैम्प में भी पानी घुस गया है और जवान कैम्प से बाहर आ गए हैं। वहीं यातायात भी बाधित हो गया है। हनुमान चौक की कई दुकानें धराशाई हो गई हैं।
सीतामढ़ी। नेपाल सीमा पर सुरसंड के भिटठामोड़ चोरौत एन एच 227 पर ढाई फीट पानी का तेज बहाव।
इस कारण वहां तीन दर्जन से अधिक दुकानों को खाली करा लिया गया है। सरेह पूरी तरह जलमग्न है तथा भारत-नेपाल सड़क पर पानी का दबाब बढ़ रहा है। नदी धीरे-धीरे सड़क का कटाव कर रही है।
सीतामढ़ी। सोनबरसा में हनुमान चौक स्थित एसएसबी कैम्प के पास तक पहुंचा बाढ़ का पानी
सुरसंड में रातो, आक्सी, जंघा, नदी में बाढ़ के कारण नेपाल सीमा के निकटवर्ती भिटठामोड़-चोरौत राष्ट्रीय राजमार्ग 227 पर ढाई फीट पानी का तेज बहाव हो रहा है।
सीतामढ़ी। सोनबरसा में हनुमान चौक के पास बाढ़ के कारण ध्वस्त दुकान
बावजूद इसके किसी प्रकार वाहन और लोगों का आवागमन हो रहा है। प्रखंड क्षेत्र के श्री खंडी भिटठा वार्ड नंबर 5 महादलित टोला के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है जिससे यहां रहने वाले लोग उच्चे स्थान पर शरण लेने को विवश हुए हैं।
शिवहर में बागमती का जलस्तर लाल निशान के पार
भारी बारिश के चलते इस साल पहली बार जलस्तर लाल निशान 61.28 मीटर को पार किया। बागमती नदी लाल निशान से 72 सेमी ऊपर बह रही है। सुबह 62.00 मीटर जलस्तर रिकॉर्ड किया गया। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी फैल गया।
पुरनहिया और पिपराही के इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार फैल रहा है। कई स्थानों पर कटाव तेज है। अधिकारियों और अभियंताओं की टीम नजर रख रही है।
