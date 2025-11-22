सीतामढ़ी के किसान 500 हेक्टेयर में बिना रासायनिक खाद के खेती करने का हासिल करेंगे प्रशिक्षण

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी।जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने पहल शुरू कर दी है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के तहत जिले के सात प्रखंड के दस गांव को कलस्टर सेंटर बनाया गया है।

प्रत्येक कलस्टर में 50 हेक्टेयर रकवा में प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए प्रत्येक कलस्टर बार 125 किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए उक्त प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है।

इसमें बथनाहा प्रखंड के मझौर व भटूआडीह गांव में कलस्टर सेंटर बनाया गया है। इसी प्रकार सोनबरसा प्रखंड के घुरघुरा हनुमाननगर, सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव, रीगा प्रखंड के कटहरी व सिमरी गांव, बैरगनिया प्रखंड के परसौनी, बेलसंड प्रखंड के हसौर व रुन्नीसैदपुर प्रखंड के सिरखिरया व तिलक ताजपुर गांव में कलस्टर सेंटर चयनित किया गया है।