    बिहार में कुख्यात अपराधी शांतनु का एनकाउंटर, गंभीर हालत में मुजफ्फरपुर रेफर

    By ANIL KUMAR TIWARIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:19 AM (IST)

    सीतामढ़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी शांतनु गोली लगने से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर् ...और पढ़ें

    बेलसंड में गोली से जख्मी बदमाश शांतनु। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले बेलसंड थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौली बस स्टैंड के समीप शुक्रवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। इसमें जिले का कुख्यात शांतनु गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

    बेलसंड थाना क्षेत्र के भोरहां गांव निवासी चितरंजन सिंह के पुत्र शांतनु पर हत्या, आर्म्स एक्ट और मंदिर से मूर्ति चोरी सहित कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

    बताया जाता है कि बिहार एसटीएफ और सीतामढ़ी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की देर रात बेलसंड थाना क्षेत्र के चंदौली बस स्टैंड के समीप छापेमारी करने पहुंची थी।

    इसी दौरान वहां मौजूद कुख्यात बदमाश शांतनु को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई वैसे ही बदमाशों की तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की।

    पुलिस की गोली बदमाश शांतनु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान अन्य बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल बदमाश को तत्काल वहां के एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने उसकी स्थिति को गंभीर पाते हुए उसे एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया।

    पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल तथा तीन खोखे भी बरामद किए हैं। बदमाश शांतनु पर बेलसंड थाना में पुजारी की हत्या कर मंदिर से मूर्ति चोरी करने तथा रवि सिंह हत्याकांड सहित हत्या, डकैती एवं आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं जिसमें पुलिस उसकी अर्से से तलाश कर रही थी।