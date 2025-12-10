Sitamarhi News: सीता मंदिर निर्माण के लिए सीमांकन कार्य को मिली डेडलाइन, रैयतों को मिले 146 करोड़
जागण संवाददाता, सीतामढ़ी। पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य व दिव्य मंदिर निर्माण के लिए गत आठ अगस्त को भूमि पूजन किया गया था। इसके साथ ही जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन भूमि पूजन के पांच माह बीत चूके हैं, अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।
हालांकि, अधिग्रहित भूमि का सीमांकन कार्य शुरू कर दिया है। लोहे के खंभे व कटीले तार से सीमांकन का कार्य शुरू किया गया है। अब तक करीब छह से आठ सौ मीटर अधिग्रहित भूमि क्षेत्र का सीमांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि जल जमाव वाले क्षेत्र में अधिग्रहित भूमि के सीमांकन को लेकर इंतजार किया जा रहा है।
डीएम रिची पांडेय ने मंदिर निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का सीमांकन कार्य पूर्ण कराने को लेकर दो दिनों की डेडलाइन तय की है।
दूसरी ओर, अधिग्रहित किए गए जमीन के रैयतों का भुगतान कार्य अभी जारी है। अब तक 129 रैयतों के 148 हिस्सेदारों के बीच क 146 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है, जबकि छोटे-छोटे विवाद व कागजातों के अभाव में करीब डेढ दर्जन रैयतों को भुगतान लंबित है।
जलजमाव वाले क्षेत्र के सीमांकन को करना होगा इंतजार:
पुनौरा धाम स्थित मंदिर निर्माण को अधिग्रहित भूमि के जल जलाव वाले क्षेत्र में सीमांकन को लेकर अभी जल सुखने का इंजतार करना होगा। इस निचले भू-भाग में अब भी जल जमाव है। इधर, जिस क्षेत्र का सीमांकन किया गया है वह अस्थायी है। लोहे के पीलर और कटीले तार से किए गए सीमांकन स्थायी नहीं है।
आवागमन वाले रास्ते में हुए सीमांकन का कुछ भाग स्थानीय लोगों द्वारा चोरी छुपे हटाया भी जा रहा है। हालांकि, सीमांकन का कार्य पर्यटन विभाग के कार्यकारी एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है।
अगस्त माह के किया गया था भूमि पूजन:
पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर का शिलान्यास पूजन कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह ने गत आठ अगस्त को किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संतों के साथ विराजमान रहे। इस मंदिर के निर्माण को लेकर 11 महीने का समय सीमा तय किया गया है।
इसकी मॉनिटरिंग बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम कर रही है। हालांकि भूमि पूजन के पांच माह बीत गए है, लेकिन अब तक सीमांकन का कार्य भी पूर्ण नहीं हो सका है।
पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण को अधिग्रहित भूमि का सीमांकन कार्य किया जा रहा है। दो दिनों में सीमांकन का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। जलजमाव के कारण कुछ अधिग्रहित भू-भाग सीमांकन नहीं हुआ था। इसके लिए पर्यटन विभाग की एजेंसी कार्य कर रही है। - रिची पांडेय, डीएम, सीतामढ़ी
