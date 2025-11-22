Sitamarhi News: उद्घाटन से पहले ही कई जगह पर टूट गई चोरौत पुपरी-सड़क, फिर से किया जा रहा निर्माण

संवाद सहयोगी, चोरौत। चोरौत-पुपरी सड़क का निर्माण पूरा हो गया। इस सड़क का कार्य प्रारंभ सितंबर 2023 में किया गया और इसकी कार्य समाप्ति मार्च 2025 थी। हालांकि जब निर्माण कार्य प्रारंभ था उस समय एक तरफ कार्य हो रहा था दूसरी तरफ सड़क टूट रही थी। निर्माण कंपनी द्वारा काले केमिकल डालकर इसकी पैचिंग का प्रयास किया गया । लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्तमान में झटियाही चौक के पास से पिरौखर जाने वाली सड़क एनएच 527 सी के समीप टूटकर कई जगह पर धंसने लगी। इसकी पैचिंग का प्रयास किया गया। बावजूद धीरे-धीरे एक डेढ़ फीट तक सड़क जगह-जगह धंस गई। इसे फिर से निर्माण करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस कारण धंसे जगहों पर सड़क को निर्माण कंपनी द्वारा वाइब्रेटर मशीन से तोड़ा जा रहा है। ताकि वहां फिर से निर्माण कराया जाए। उधर नाढ़ी घाट के समीप पीचिंग सड़क में जगह-जगह दरार आ गई है, जबकि इन दोनों पथांशों से ट्रक व अन्य भारी वाहनों का परिचालन भी नहीं हो रहा है। भारी वाहन एनएच 527 सी का प्रयोग करते हैं।

बताते चले कि यह सड़क चार भागों में बांटकर बनी। चोरौत हाई स्कूल से प्राथमिक विद्यालय उर्दू तक, झटियाही चौक से पिरौखर पंचायत भवन तक, कुछ हिस्सा नाढ़ी घाट पूल के दोनों तरफ, भिट्ठा लचका से मधुबनी चौक तक कुल इसकी लंबाई 7.980 है।

पथ के दोनों ओर उच्च स्तरीय नाला का निर्माण किया गया है । लेकिन इसमें बह रहे पानी का स्थाई निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इस सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी मेसर्स विजेंद्र कुमार सिंह है। पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के इंजीनियर ने अपनी देखरेख में सड़क का निर्माण कराया गया। कार्य पूर्ण के 10 महीने के अंदर ही उक्त सड़क को कई बार मरम्मत कराने की नौबत आ गई है इससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग रहा है।

बतातें चलें कि पूर्व में यह सड़क पूर्ण रूप से जर्जर थी। 10 किलोमीटर की यात्रा करने में एक घंटे का समय लगता था। इस सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीणों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रखंड कार्यालय परिसरव निमबाड़ी बाजार में कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया।

जिला से लेकर राज्य स्तर तक संबंधित विभाग में पत्राचार किया गया। उसके बाद इस सड़क का निर्माण हुआ। करोड़ों रुपये की लागत से बनी सड़क का कार्य प्रारंभ सितंबर 2023 में किया गया और इसकी कार्य समाप्ति मार्च 2025 थी।