Sitamarhi : बाइक की ठोकर से जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत, लोगों ने किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी । जिले के चोरौत थाना क्षेत्र के चंद्रसेना गांव में दो सप्ताह पूर्व बाइक की ठोकर से जख्मी युवक का इलाज के दौरान पटना के एक अस्पताल में गुरुवार को मौत हो गई।

मृतक रास बिहारी दास का 25 वर्षीय पुत्र दिपेश दास था। उसका शव गांव में लाते ही स्वजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने चंद्रसेना गांव के पास एनएच 227 पर शव रखकर और टायर जलाकर सड़क को दोपहर दो बजे से जाम कर दिया।