    Sitamarhi : बाइक की ठोकर से जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत, लोगों ने किया सड़क जाम

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    सीतामढ़ी में एक बाइक दुर्घटना में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। घटना ...और पढ़ें

    युवक की मौत के बाद सड़क जाम कर विरोध जताते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी । जिले के चोरौत थाना क्षेत्र के चंद्रसेना गांव में दो सप्ताह पूर्व बाइक की ठोकर से जख्मी युवक का इलाज के दौरान पटना के एक अस्पताल में गुरुवार को मौत हो गई।

    मृतक रास बिहारी दास का 25 वर्षीय पुत्र दिपेश दास था। उसका शव गांव में लाते ही स्वजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने चंद्रसेना गांव के पास एनएच 227 पर शव रखकर और टायर जलाकर सड़क को दोपहर दो बजे से जाम कर दिया।

    आक्रोशित ग्रामीण ठोकर मारने वाले बाइक सवार की गिरफ्तारी व मुआवजा की मांग कर रहे हैं। जाम की सूचना पर स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक पहुंच कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं।