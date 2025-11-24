Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नो एंट्री में घुसा तो पुलिस ने बाल पकड़कर पीटा, ऑटो ड्राइवर ने चाकू से मारने की दी धमकी; वीडियो वायरल

    By Anil Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:46 AM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ऑटो ड्राइवर को नो एंट्री जोन में घुसने के बाद पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को चाकू से मारने की धमकी भी दी। पुलिस की इस कार्रवाई पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। घटना की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नो इंट्री में जाने से रोकने को लेकर आटो चालक से उलझा पुलिसकर्मी

    संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। शहर में आने-जाने वाले हरेक व्यक्ति आजकल जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर यातायात पुलिस के लिए ऑटो चालकों की मनमानी सिरदर्द बनता जा रहा है।

    शहर में ऑटो चालक कहीं से ऑटो घूमा देते हैं, इतना ही नहीं ऑटो चालक नो एंट्री में भी ऑटो लेकर चले जाते हैं। ऑटो वालों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि जब पुलिस वाले ने उसे नो इंट्री में जाने से माना किया तो ऑटो चालक ने चाकू मार देने की धमकी दे डाली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद यातायात थाने में तैनात पुलिस कर्मी उससे उलझते नजर आए और चालक को बाल पकड़कर मारपीट करने लगे। वहां उपस्थित किसी व्यक्ति ने इसकी वीडियो बना ली अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है।

    हालांकि इस वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। लोगों का कहना था कि शहर में जाम अक्सर बारह बजे के बाद ही लगता है, क्योंकि उस वक्त स्कूल वाहन शहर में प्रवेश कर चुकी होती है।

    इतना ही नहीं बच्चे को उतारने के लिए वाहन चालक कही पर वाहन खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि सड़क किनारे ठेला, खोमचे वाले और दुकानदारों द्वारा बाहर में सामान फैलाकर रख देने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

    इस संबंध में पूछे जाने पर यातायात डीएसपी दीपक कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया में यह बात सामने आ रही है कि किसी आटो चालक ने नो इंट्री में आटो लेकर चला गया था।

    उसे वापस जाने के लिए कहा गया तो वह वापस नहीं जा रहा था। जिसको लेकर दोनों के बीच कहा सुनी हुई है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है।