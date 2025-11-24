नो एंट्री में घुसा तो पुलिस ने बाल पकड़कर पीटा, ऑटो ड्राइवर ने चाकू से मारने की दी धमकी; वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। शहर में आने-जाने वाले हरेक व्यक्ति आजकल जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर यातायात पुलिस के लिए ऑटो चालकों की मनमानी सिरदर्द बनता जा रहा है। शहर में ऑटो चालक कहीं से ऑटो घूमा देते हैं, इतना ही नहीं ऑटो चालक नो एंट्री में भी ऑटो लेकर चले जाते हैं। ऑटो वालों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि जब पुलिस वाले ने उसे नो इंट्री में जाने से माना किया तो ऑटो चालक ने चाकू मार देने की धमकी दे डाली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद यातायात थाने में तैनात पुलिस कर्मी उससे उलझते नजर आए और चालक को बाल पकड़कर मारपीट करने लगे। वहां उपस्थित किसी व्यक्ति ने इसकी वीडियो बना ली अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। लोगों का कहना था कि शहर में जाम अक्सर बारह बजे के बाद ही लगता है, क्योंकि उस वक्त स्कूल वाहन शहर में प्रवेश कर चुकी होती है। इतना ही नहीं बच्चे को उतारने के लिए वाहन चालक कही पर वाहन खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि सड़क किनारे ठेला, खोमचे वाले और दुकानदारों द्वारा बाहर में सामान फैलाकर रख देने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है।