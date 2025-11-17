Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीतामढ़ी में किराए के मकानों में चल रहे 3117 आंगनबाड़ी केंद्र, डीएम के फरमान की उड़ी धज्जियां

    By Deepak Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:40 PM (IST)

    सीतामढ़ी जिले में 3117 आंगनबाड़ी केंद्र किराये के मकानों में चल रहे हैं, जबकि अधिकारियों के आदेश के बावजूद इन्हें सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। डीएम के निर्देश के बाद भी केवल 176 केंद्र ही शिफ्ट हुए हैं। स्थल चयन में देरी और अधूरे रिपोर्ट के कारण डीपीओ ने कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    किराए के मकानों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। आला अधिकारियों के फरमान के बाद भी जिले में किराये के मकान में संचालित किए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट नहीं कराया जा रहा है। स्थिति यह है कि जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 3788 में से कुल 3710 केंद्र संचालित हो रही है। इसमें से 3117 आंगनबाड़ी केंद्र किराये के मकान में संचालित हो रहे है। जबकि मात्र 310 आंगनबाड़ी केंद्र को ही अपने भवन में संचालित किया जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, अन्य सरकारी भवन में कुल 185 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे है। जहां तक किराये के मकान में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कराने की बात है तो, वर्तमान स्थति यह है कि मात्र 176 आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूलो में शिफ्ट कराया गया है। 

    अब तक स्थल का चयन नहीं

    गत 20 सितंबर को आयोजित बैठक में डीएम रिची पांडेय ने आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण को लेकर सभी सीडीपीओ व महिला पर्यवेक्षिकाओं को एक माह के अंदर कम से कम 10-10 स्थल चिन्हित कर रिपोर्ट देने को कहा था। समय सीमा बीत जाने के बाद भी अब तक स्थल का चयन नहीं किया जा सका है।

    डीपीओ ने दी कार्रवाई की चेतावनी

    डीएम के सख्त निर्देश के बाद डीपीओ सरिता कुमारी ने सभी सीडीपीओ को निर्देश जारी करते हुए किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची मांगी थी। 

    साथ ही किराये के मकान में संचालित केंद्रों को नजदीक के स्कूलों में शिफ्ट कराने के लिए संबंधित स्कूल के एचएम से समन्वय स्थापित करने को कहा था। 

    वहीं किराये पर संचालित केंद्र के लिए स्थल का चयन कर सूची मांगी थी। सके बावजूद मात्र चार प्रखंड से आधा अधूरा रिपोर्ट डीपीओ को उपलब्ध कराया गया है। 

    बताया गया है कि बाजपट्टी प्रखंड में 191, सोनबरसा प्रखंड में 157 एवं बथनाहा प्रखंड में 145 आंगनबाड़ी केंद्र किराये के मकान में संचालित किए जा रहे है।

    किराये के मकान में संचालित सभी केंद्रों को नजदीक के स्कूल में शिप्ट कराना है। वहीं किराये के भवन में संचालित केंद्र के लिए स्थल का चयन किया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर सीडीपीओ व महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश जारी किया गया है। इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारी व कर्मियों को चिह्नित करते हुई कार्रवाई की जाएगी। -सरिता कुमारी, डीपीओ आईसीडीएस सीतामढ़ी।