सीतामढ़ी में किराए के मकानों में चल रहे 3117 आंगनबाड़ी केंद्र, डीएम के फरमान की उड़ी धज्जियां

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। आला अधिकारियों के फरमान के बाद भी जिले में किराये के मकान में संचालित किए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट नहीं कराया जा रहा है। स्थिति यह है कि जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 3788 में से कुल 3710 केंद्र संचालित हो रही है। इसमें से 3117 आंगनबाड़ी केंद्र किराये के मकान में संचालित हो रहे है। जबकि मात्र 310 आंगनबाड़ी केंद्र को ही अपने भवन में संचालित किया जा रहा है।

वहीं, अन्य सरकारी भवन में कुल 185 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे है। जहां तक किराये के मकान में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कराने की बात है तो, वर्तमान स्थति यह है कि मात्र 176 आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूलो में शिफ्ट कराया गया है।

अब तक स्थल का चयन नहीं गत 20 सितंबर को आयोजित बैठक में डीएम रिची पांडेय ने आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण को लेकर सभी सीडीपीओ व महिला पर्यवेक्षिकाओं को एक माह के अंदर कम से कम 10-10 स्थल चिन्हित कर रिपोर्ट देने को कहा था। समय सीमा बीत जाने के बाद भी अब तक स्थल का चयन नहीं किया जा सका है।