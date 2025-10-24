Language
    सिग्मा गैंग सरगना रंजन पाठक सहित 4 कुख्यात बदमाशों का पुलिस एनकाउंटर में सफाया, 5 हत्याओं का बदला लिया

    By Sumit Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:29 AM (IST)

    सीतामढ़ी में सिग्मा गैंग के सरगना रंजन पाठक समेत चार कुख्यात बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इन बदमाशों पर पिछले तीन महीनों में पांच हत्याओं को अंजाम देने का आरोप था, जिससे वे पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए थे। पुलिस ने रंजन पाठक पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया था। मारे गए बदमाशों पर कई थानों में हत्या, रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    Hero Image

    रंजन पाठक सहित 4 कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर में सफाया

    संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। जिले के कुख्यात बदमाश व सिग्मा एंड कंपनी के मुख्य सरगना रंजन पाठक से जुड़े बदमाशों के गिरोह द्वारा विगत तीन माह में पांच हत्या की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। यह गिरोह पुलिस के लिए पूरी तरह सिरदर्द बनते जा रहा था। यही कारण है कि पुलिस ने उसके विरुद्ध पचास हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। 

    इस गिरोह द्वारा पहली घटना बाजपट्टी थाना में अंजाम दिया गया। इसको लेकर कांड संख्या 176/ 25 दर्ज किया गया था।जिसमें आदित्य कुमार को रंजन पाठक गिरोह द्वारा ताबड़तोड़ छह गोली मार कर हत्या कर दी थी। 

    सुपारी लेकर हत्या

    वहीं दूसरी घटना डुमरा थाना क्षेत्र परोहा पंचायत के मुखिया रानी देवी के देवर मदन कुशवाहा को पांच गोली मार कर हत्या कर दी थी। तीसरी घटना डुमरा थाना क्षेत्र के लगमा में ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा को उनके घर के पास रंजन पाठक एवं उसके साथ अमन ठाकुर एवं सूरज पाठक द्वारा तीन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

    चौथी घटना गाढ़ा थाना क्षेत्र का है जहां रंजन पाठक, अमन ठाकुर, विमलेश महतो एवं गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा 45 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर जान मारने की धमकी भी दी गई थी। 

    पांचवां घटना चोरौत थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक श्रवण यादव को एक लाख सतर हजार रुपये सुपारी देकर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

    आडियो क्लिप में कहा था - इतनी हत्याएं कराओ कि एसपी का तबादला हो जाए

    रंजन पाठक का एक आडियो बीते दिन पूर्व पुलिस को हाथ लगी थी।जिसमें रंजन पाठक यह कहते हुए दिख रहा था कि जिले में इतनी हत्या करवाओ की चुनाव से पहले एसपी का तबादला हो जाए। 

    जिले में लगातार हत्या को अंजाम देने के बाद रंजन पाठक का नाम लोग भय खा रहे थें। गैंग का सरगना रंजन पाठक बिहार के अपराध जगत का जाना पहचाना नाम था। एनकाउंटर में मारे गए चारों बदमाशों का लंबा अपराधिक इतिहास रहा है।

    रंजन पाठक पर दर्ज थे आधा दर्जन से अधिक मामले

    सिग्मा गैंग के मास्टरमाइंड रंजन पाठक पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। रंजन पाठक के विरुद्ध सुरसंड थाने में तीन,बाजपट्टी में एक, डुमरा में दो, गाढ़ा में एक और चोरौत में एक मामले दर्ज हैं। 

    अमन ठाकुर के विरुद्ध डुमरा थाने में एक, चोरौत थाने में एक, गाढ़ा थाने में एक और पुरनहिया थाने में एक मामले दर्ज हैं,तो वही विमलेश महतो पर डुमरा में दो,चोरौत में एक और गाढ़ा में एक मामले दर्ज हैं और मनीष पाठक पर डुमरा में एक और चोरौत थाने में एक मामला दर्ज है। 

    एनकाउंटर में मारे गए चारों बदमाशों की पहचान जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र के रधाउर मलाही गांव निवासी मनोज पाठक के पुत्र रंजन पाठक (25), शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के दोस्तियां गांव निवासी संजीव ठाकुर के पुत्र अमन ठाकुर (21), बाजपट्टी थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव निवासी माधुरी महतो के पुत्र विमलेश महतो (25) और सुरसंड थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी अरविंद पाठक के पुत्र मनीष पाठक (33) के रूप में हुई है। 

    रंजन पाठक पर पहले 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था इसके बाद पुलिस ने उसपर 50 हजार का इनाम रखा था। इस गिरोह के सदस्य कपूर झा पर भी पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया है। 

    विमलेश महतो और अमन ठाकुर एवं उस गिरोह के अन्य सदस्यों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा गया है। उसके गिरोह के अन्य सदस्यों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।