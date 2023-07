Sitamarhi बैरगनिया स्थित राजकीय प्लस 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय की चहारदीवारी फांद कर भाग रहे छात्र-छात्राओं का वायरल वीडियो को देखकर क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल प्रसाद शुक्रवार को पटना से सीधे विद्यालय पहुंचे जहां उन्होंने विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य एवं शिक्षकों के साथ बैठक की एवं विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ बैठक में विद्यालय के विकास के मुद्दे पर चर्चा की।

बैरगनिया के राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय के छात्र- छात्राओं को समझाते हुए विधायक मोतीलाल प्रसाद। जागरण

