बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पुनौराधाम में की पूजा, अयोध्या की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने का किया एलान

संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय सरावगी सोमवार को पुनौराधाम मां जानकी जन्मस्थली पहुंच माता जानकी की दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के महंत कौशल किशोर दास के उत्तराधिकारी रामकुमार दास ने पूजा अर्चना कराई।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डा सरावगी ने कहा कि अयोध्या में जिस तरह भव्य श्रीराम का मंदिर निर्माण हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या पर्यटन का केंद्र बना है। उसी तर्ज पर पुनौराधाम में भी मईया सीता का भव्य व दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है।

वही आर्किटेक जिसने अयोध्या में श्रीराम के मंदिर का डिजाइन किया वही मईया सीता के मंदिर निर्माण का डिजाइन किया है। पुनौराधाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनेगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 23 को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिलने के बाद पहली बार बिहार आ रहे नितीन नवीन का पाटलिपुत्र की धरती पर भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

स्वागत को लेकर पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मौके पर विधायक सुनील कुमार पिंटू,जिलाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।