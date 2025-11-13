Runnisaidpur Vidhan Sabha Chunav Result: रुन्नीसैदपुर में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार, क्या फिर चलेगा जदयू का सिक्का?

डिजिटल डेस्क, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। Runnisaidpur vidhan sabha Election Result 2025 रुन्नीसैदपुर विधानसभा सीट सीतामढ़ी जिले में स्थित है और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है।

कौन हैं मैदान में

रुन्नीसैदपुर विधानसभा में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुए। Runnisaidpur Vidhan sabha Chunav result में जेडीयू से Pankaj Mishra मैदान में हैं तो वहीं राजद से Chandan Kumar दम भरेंगे। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी ने भी इस विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतारा है, जन सुराज पार्टी ने Vijay Kumar Sah पर दाव खेला है।