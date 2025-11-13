Language
    Runnisaidpur Vidhan Sabha Chunav Result: रुन्नीसैदपुर में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार, क्या फिर चलेगा जदयू का सिक्का?

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:09 PM (IST)

    रुन्नीसैदपुर विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान हुआ। Runnisaidpur Election Result 14 नवंबर को आएगा, जिसमें जेडीयू के पंकज मिश्रा, राजद के चंदन कुमार और जन सुराज के विजय कुमार साह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 2020 में जेडीयू ने 73,205 वोट से राजद को 24,629 वोटों से हराया था, इस सीट पर 2015 में राजद ने जीत दर्ज की थी।

    Hero Image

    रुन्नीसैदपुर में JDU, RJD और JSP के बीच त्रिकोणीय संघर्ष।

    डिजिटल डेस्क, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। Runnisaidpur vidhan sabha Election Result 2025 रुन्नीसैदपुर विधानसभा सीट सीतामढ़ी जिले में स्थित है और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 

    कौन हैं मैदान में

    रुन्नीसैदपुर विधानसभा में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुए। Runnisaidpur Vidhan sabha Chunav result में जेडीयू से Pankaj Mishra मैदान में हैं तो वहीं राजद से Chandan Kumar दम भरेंगे। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी ने भी इस विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतारा है, जन सुराज पार्टी ने Vijay Kumar Sah पर दाव खेला है। 

    2020 का नतीजा

    • पंकज कुमार मिश्रा (जेडीयू) – 73,205 वोट (52.93%)
    • मंगता देवी (राजद) – 48,576 वोट
    • हार का अंतर: 24,629 वोट

    राजनीतिक पृष्ठभूमि

    2015 Runnisaidpur election Result में यहां राजद की मंगिता देवी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2020 में जेडीयू ने यह सीट दोबारा हासिल कर ली। इस बार फिर यही दो दल मुख्य रूप से आमने-सामने नजर आ रही हैं, लेकिन जन सुराज पार्टी के आने के बाद यहां लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है।