बगावत की तैयारी में राजद महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष, परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। राजद की तेज तर्रार महिला नेत्री और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल पार्टी से बगावत के मूड में है। उन्होंने परिहार विधानसभा सीट के अलावा किसी भी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने से साफ इंकार कर दिया है।

दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने रविवार की दोपहर बाद तक अपने निर्णय में सुधार करते हुए उन्हें परिहार से टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय मैदान में उतरने को विवश हो जाएंगी। वे अपराह्न तीन बजे अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर इस संबंध में आगे की रणनीति घोषणा करेंगी।

जनता के नाम संदेश जारी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी जनता के नाम संदेश जारी कर परिहार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि शनिवार की शाम जैसे ही यह चर्चा फैली कि उन्हें परिहार से टिकट न देकर बेलसंड से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है।

इसके बाद से परिहार की जनता के कई फोन और फेसबुक-ट्विटर पर संदेश आने लगे। सबकी एक ही अपील थी – “मैडम, परिहार को मत छोड़िए।” परिहार की बदहाल स्थिति के लिए वर्तमान भाजपा विधायक गायत्री देवी ही नहीं, बल्कि पूर्व विधायक डॉ. रामचंद्र पूर्वे भी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

डॉ. पूर्वे ने गद्दारी की थी उन्होंने लिखा है कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि डॉ. पूर्वे ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के एमएलसी रहते हुए, पार्टी से गद्दारी की थी। इसी कारण मुझे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। आज जब पार्टी ने डॉ. पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को परिहार से टिकट दिया है, तो यह उनकी गद्दारी का पुरस्कार जैसा प्रतीत होता है।