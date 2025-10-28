परिहार से निर्दलीय मैदान में उतरीं रितु जायसवाल को राजद निकला, पार्टी से 6 साल के लिए बाहर

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 में परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रितु जायसवाल को राष्ट्रीय जनता दल ने पांच वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है।

पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार के विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़ने को दल विरोधी गतिविधि मानते हुए यह कार्रवाई की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इस आशय का पत्र जारी किया है।

पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी

गौरतलब हो कि राजद ने परिहार विधानसभा सीट से इस बार पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे की पतोहु ड\. स्मिता पूर्वे को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस निर्णय से नाराज़ होकर रितु जायसवाल ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर अपने लिए वोट मांग रही है।