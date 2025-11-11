Riga vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू

डिजिटल डेस्क, सीतामढ़ी Riga Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए आज सुबह सात बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मॉक पोल की औपचारिकता पूरी करने के बाद मतदानकर्मियों ने मतदान की विधिवत प्रक्रिया शुरू कराई।

इससे पहले ही विभिन्न बूथों पर मतदाताओं की कतार लग गई थी। लोगों ने पहले मतदान की अपनी जिम्मेदारी को ही पूर्ण करना उचित समझा। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। स्थानीय पुलिस के साथ ही साथ पारामिलिट्री को भी तैनात किया गया है।