    ‘टिकट का सपना दिखाकर लाखों खर्च कराए’, प्रशांत किशोर पर कार्यकर्ताओं का आरोप, नाराज नेताओं ने जलाया पार्टी का गमछा

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:26 AM (IST)

    बिहार में जन सुराज पदयात्रा के बीच, प्रशांत किशोर पर कार्यकर्ताओं ने टिकट का झूठा वादा करके लाखों रुपये लेने का आरोप लगाया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी का गमछा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और किशोर पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने का वादा करके धोखा देने का आरोप लगाया। नेताओं ने किशोर के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें धोखेबाज बताया।

    जन सुराज के कार्यकर्ता नाराज

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले के 23- रीगा विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने के बाद स्थानीय नेताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां से टिकट के दावेदार कैप्टन पुष्कर झा द्वारा बगावत का झंडा उठा लेने के बाद अब टिकट की उम्मीद लगाए जन सुराज पार्टी के दूसरे नेता धीरज जायसवाल ने भी अपने आवास पर ही पार्टी का गमछा एवं जनसुराज पारिवारिक लाभ कार्ड का दहन कर इस सीट पर जनसुराज की मुश्किलें बढ़ा दी है। 

    इस सीट पर जनसुराज ने जिला पार्षद आदित्य मोहन के पिता 72 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह को टिकट दिया है। वे पूर्व में भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बीच धीरज जायसवाल ने पार्टी का गमछा और पारिवारिक लाभ कार्ड जलाने से संबंधित वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित प्रसारित कर दिया है। 

    टिकट देने की बारी आई तो धोखा

    धीरज जायसवाल का कहना है कि प्रशांत किशोर बहरूपिया है। उन्होंने झूठे सब्जबाग दिखाकर लाखों रुपये उनसे खर्च करवाए और जब टिकट देने की बारी आई तो धोखा दे दिया। 

    उन्होंने कहा कि महीनों दिन रात जनसुराज के लिए काम करने के बाद अब उनका प्रशांत किशोर और पार्टी से मोहभंग हो गया है। टिकट नहीं देकर उनके साथ काफी छल किया गया है उन्हें लाखों रुपये का नुक़सान हुआ है इसलिए घर में रखी जनसुराज की सारी सामग्री को जला दिया है। अब उनका जनसुराज से कोई नाता नहीं रहा। 

    युवा को मौका देने के बदले 72 वर्ष के वयोवृद्ध नेता को टिकट

    यहां बता दें कि इसके पूर्व इसी सीट से जनसुराज के सक्रिय नेता कैप्टन पुष्कर झा भी इंटरनेट मीडिया पर पार्टी के सूत्रधार और उनके द्वारा घोषित प्रत्याशी का विरोध करते हुए शीघ्र ही कोई बड़ा कदम उठाने की बात कही है। 

    उनके अनुसार स्वयं प्रशांत किशोर उन्हें कई बार टिकट देने का वादा कर चुके थे लेकिन समय आने पर उनके जैसे युवा को मौका देने के बदले 72 वर्ष के वयोवृद्ध नेता को टिकट थमा दिया जो उनकी कथनी करनी को उजागर करता है। उन्होंने इस सीट जनसुराज के विरोध में चुनाव लडने का भी संकेत दिया है।