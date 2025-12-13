8898 छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अटकी, ₹15,000 तक का नुकसान संभव
सीतामढ़ी जिले में 138 शिक्षण संस्थानों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 8898 छात्रों के आवेदनों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें छा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। post matric scholarship Bihar: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति को लेकर जिले के 138 शिक्षण संस्थान छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन नहीं कर रहे है। इससे 8898 छात्र छात्राएं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति से वंचित हो जाएंगे।
इसके लेकर डीडीसी ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन नहीं होने से संबंधित छात्र छात्राएं छात्रवृति योजना से वंचित हो जाएंगे।
कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति को लेकर पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया है, जिसका सत्यापन सर्वप्रथम संस्थान स्तर से किया जाना है। संस्थान स्तर पर आवेदन का सत्यापन नहीं होने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
इसके कारण राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है। उन्होंने हर हाल में दो दिनों के भीतर लंबित आवेदकों के आवेदकों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।
|क्रम
|शिक्षण संस्थान का नाम
|कुल आवेदन
|सत्यापन लंबित
|I
|गोयनका कॉलेज
|1630
|1620
|II
|गुरुकूल डिग्री कॉलेज
|2065
|65
|III
|एलके कॉलेज
|1568
|29
|IV
|जेएनएम कॉलेज
|774
|632
|V
|आरएसएस महिला कॉलेज
|869
|610
|VI
|रामजानकी डिग्री कॉलेज
|838
|14
|VII
|प्रिया रानी डिग्री कॉलेज
|441
|333
|VIII
|हाई स्कूल बभनगामा
|321
|319
|IX
|हाई स्कूल रेवासी
|271
|263
|X
|प्रोजेक्ट हाई स्कूल बलहा
|499
|253
|XI
|बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज
|225
|222
|XII
|गांधी हाई स्कूल परिहार
|222
|220
|XIII
|इं. ऑफ पॉलिटेक्निक
|247
|216
|XIV
|हाई स्कूल रायपुर
|204
|173
|XV
|हाई स्कूल पुरनहिया
|164
|153
|XVI
|हाई स्कूल परडी
|151
|151
|XVII
|सेकेंडरी स्कूल चोरौत
|152
|148
|XVIII
|लक्ष्मी हाई स्कूल
|206
|139
|XIX
|हाई स्कूल बैरगनिया
|277
|120
|XX
|हाई स्कूल कन्हौली
|240
|113
|XXI
|गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक
|696
|101
|XXII
|गणेश राय डिग्री कॉलेज
|586
|93
|XXIII
|तपस्वी ना. शिक्षण सं.
|294
|81
|XXIV
|एसआइटी
|592
|52
|XXV
|जेएस कॉलेज चंदौली
|533
|39
|XXVI
|गणेश राय डिग्री कॉलेज (दूसरा प्रवेश)
|679
|12
शिक्षण संस्थान द्वारा पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों के आवेदन का सत्यापन नहीं किया जा रहा है। अगर 31 दिसंबर तक सत्यापन नहीं किया जाता है तो छात्रवृति से वंचित होना पड़ेगा। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है।
-प्रियदर्शनी सौरभ, डीपीओ, सीतामढ़ी
