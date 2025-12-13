8898 छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अटकी, ₹15,000 तक का नुकसान संभव

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। post matric scholarship Bihar: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति को लेकर जिले के 138 शिक्षण संस्थान छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन नहीं कर रहे है। इससे 8898 छात्र छात्राएं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति से वंचित हो जाएंगे।

इसके लेकर डीडीसी ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन नहीं होने से संबंधित छात्र छात्राएं छात्रवृति योजना से वंचित हो जाएंगे।

कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति को लेकर पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया है, जिसका सत्यापन सर्वप्रथम संस्थान स्तर से किया जाना है। संस्थान स्तर पर आवेदन का सत्यापन नहीं होने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है।