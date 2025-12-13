Language
    8898 छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अटकी, ₹15,000 तक का नुकसान संभव

    By Deepak Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    सीतामढ़ी जिले में 138 शिक्षण संस्थानों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 8898 छात्रों के आवेदनों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें छा ...और पढ़ें

    31 दिसंबर तक नहीं हुआ सत्यापन तो वंचित होंगे विद्यार्थी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। post matric scholarship Bihar: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति को लेकर जिले के 138 शिक्षण संस्थान छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन नहीं कर रहे है। इससे 8898 छात्र छात्राएं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति से वंचित हो जाएंगे।

    इसके लेकर डीडीसी ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन नहीं होने से संबंधित छात्र छात्राएं छात्रवृति योजना से वंचित हो जाएंगे।

    कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति को लेकर पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया है, जिसका सत्यापन सर्वप्रथम संस्थान स्तर से किया जाना है। संस्थान स्तर पर आवेदन का सत्यापन नहीं होने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

    इसके कारण राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है। उन्होंने हर हाल में दो दिनों के भीतर लंबित आवेदकों के आवेदकों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।

     

    क्रम शिक्षण संस्थान का नाम कुल आवेदन सत्यापन लंबित
    I गोयनका कॉलेज 1630 1620
    II गुरुकूल डिग्री कॉलेज 2065 65
    III एलके कॉलेज 1568 29
    IV जेएनएम कॉलेज 774 632
    V आरएसएस महिला कॉलेज 869 610
    VI रामजानकी डिग्री कॉलेज 838 14
    VII प्रिया रानी डिग्री कॉलेज 441 333
    VIII हाई स्कूल बभनगामा 321 319
    IX हाई स्कूल रेवासी 271 263
    X प्रोजेक्ट हाई स्कूल बलहा 499 253
    XI बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 225 222
    XII गांधी हाई स्कूल परिहार 222 220
    XIII इं. ऑफ पॉलिटेक्निक 247 216
    XIV हाई स्कूल रायपुर 204 173
    XV हाई स्कूल पुरनहिया 164 153
    XVI हाई स्कूल परडी 151 151
    XVII सेकेंडरी स्कूल चोरौत 152 148
    XVIII लक्ष्मी हाई स्कूल 206 139
    XIX हाई स्कूल बैरगनिया 277 120
    XX हाई स्कूल कन्हौली 240 113
    XXI गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 696 101
    XXII गणेश राय डिग्री कॉलेज 586 93
    XXIII तपस्वी ना. शिक्षण सं. 294 81
    XXIV एसआइटी 592 52
    XXV जेएस कॉलेज चंदौली 533 39
    XXVI गणेश राय डिग्री कॉलेज (दूसरा प्रवेश) 679 12

    शिक्षण संस्थान द्वारा पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों के आवेदन का सत्यापन नहीं किया जा रहा है। अगर 31 दिसंबर तक सत्यापन नहीं किया जाता है तो छात्रवृति से वंचित होना पड़ेगा। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है।

    -प्रियदर्शनी सौरभ, डीपीओ, सीतामढ़ी