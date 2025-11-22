Language
    Sitamarhi News: उग्र भीड़ से आरोपित को बचाने के लिए पुलिस ने की आठ राउंड हवाई फायरिंग

    By Vijay VermaEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:52 PM (IST)

    सीतामढ़ी में एक आरोपी को उग्र भीड़ से बचाने के लिए पुलिस को आठ राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। आरोपी को पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने भीड़ को शांत करने और आरोपी को सुरक्षित निकालने के लिए यह कदम उठाया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति बनी हुई है।

    ऑटो से प्रतिबंधित मांस बरामद होने के बाद फूटा लोगों का आक्रोश। जागरण

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi police firing: जिले के परसौनी थाना क्षेत्र के परशुरामपुर चौक पर शनिवार की सुबह एक ऑटो से प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ लिया।

    ग्रामीणों द्वारा ऑटो को रोककर तलाशी लेने पर प्रतिबंधित मांस बरामद होने की जानकारी मिली। इसके बाद मौके पर भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही परसौनी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।

    पकड़े गए आरोपी को भीड़ के हाथों छुड़ाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति बिगड़ती देख भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका।

    पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे घटनाक्रम को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने तीन राउंड फायरिंग की बात कही है।

