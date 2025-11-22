Sitamarhi News: उग्र भीड़ से आरोपित को बचाने के लिए पुलिस ने की आठ राउंड हवाई फायरिंग

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi police firing: जिले के परसौनी थाना क्षेत्र के परशुरामपुर चौक पर शनिवार की सुबह एक ऑटो से प्रतिबंधित मांस के साथ एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ लिया।

ग्रामीणों द्वारा ऑटो को रोककर तलाशी लेने पर प्रतिबंधित मांस बरामद होने की जानकारी मिली। इसके बाद मौके पर भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही परसौनी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।

पकड़े गए आरोपी को भीड़ के हाथों छुड़ाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति बिगड़ती देख भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे घटनाक्रम को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने तीन राउंड फायरिंग की बात कही है।