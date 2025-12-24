शहरी फुटपाथी विक्रेताओं को मिलेगा 30 हजार रुपये का क्रेडिट कार्ड, बैंकों को निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। पीएमएसवीए निधि योजना (PM SVANidhi Yojana) के सफल क्रियान्वयन को लेकर नगर निगम सभागार में मंगलवार को नगर आयुक्त डॉ. गजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक, बैंक आफ़ बड़ौदा एवं सभी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा शहरी फुटपाथी विक्रेताओं के लिए पुनः 17 सितंबर 2025 को पीएमएसभीए निधि योजना को लागू किया गया है। योजना के मुताबिक, पूर्व में प्रथम किस्त के रूप में दस हजार रुपये दिए जाते थे, जो अब बढ़ा के पंद्रह हजार रुपये कर दिए गए हैं, साथ ही पूर्व में द्वितीय किस्त जो बीस हजार रुपये की थी वो अब 25 हजार रुपये कर दी गई है, जबकि तृतीय किस्त पूर्व की तरह पचास हजार रुपये ही है।

जिन विक्रेताओं द्वारा तृतीय किस्त ली गई है या चुकता कर दी गई है, उनको अगले चरण में तीस हजार रुपये का क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाना है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि नगर निगम द्वारा दिए जा रहे आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण करते हुए सूचित करेंगे। इसके साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी अपनी तरफ से सभी बैंकों को तुरंत सभी आवेदनों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया।