    कुख्यात शूटर मणिकांत राय अररिया से गिरफ्तार, बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई

    By Devendra Prasad Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:09 PM (IST)

    बिहार एसटीएफ (Bihar STF) ने कुख्यात शूटर मणिकांत राय को अररिया जिले से गिरफ्तार किया। मणिकांत, राकेश राय गिरोह का सदस्य है, जिसकी महिंदवारा पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। उस पर रंगदारी के लिए एक सीएससी संचालक की हत्या का आरोप है। मणिकांत के साथ सरोज राय और राकेश राय ने व्यवसायियों से रंगदारी भी मांगी थी। सरोज राय के एनकाउंटर के बाद पुलिस को मणिकांत की तलाश थी।

    संवाद सहयोगी, रुन्नीसैदपुर। कुख्यात शूटर मणिकांत राय उर्फ मणिभूषण कुमार को बिहार एसटीएफ की एक विशेष टीम ने सोमवार को अररिया जिले के बौंसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। मणिकांत राय मुजफ्फरपुर के रामपुर हरि थानाक्षेत्र के सलेमापुर गांव का रहने वाला है। मणिकांत कुख्यात राकेश राय गिरोह का एक प्रमुख शूटर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिंदवारा पुलिस को कांड संख्या -77/24 तथा कांड संख्या 106/24 में उसकी तलाश थी। मालूम हो कि रंगदारी को लेकर महिंदवारा थाना क्षेत्र के मौना गांव स्थित एक सीएससी संचालक राजेश कुमार साह को 19 जून की शाम करीब 6:30 उसके घर पर हीं गोलियों से भून डाला था।

    इस मामले में मृतक की पत्नी कृष्णा देवी ने सात बदमाशों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इन नामजद बदमाशों में महिंदवारा थानाक्षेत्र के बतरौली गांव निवासी कुख्यात सरोज राय व राकेश राय के अलावा रामपुरहरि थानाक्षेत्र के सलेमापुर गांव निवासी मणिकांत राय, राधामोहन राय, मुकेश राय, महिंदवारा थाना क्षेत्र के बुलंदपुर गांव निवासी सुधीर राय व महेशाफरकपुर गांव के चंदन राय शामिल हैं।

    इसके अलावा 05 अगस्त 2024 को महिंदवारा थानाक्षेत्र के मौना गांव में एक गुमटी पर पर्चा चस्पा कर सरोज राय, राकेश राय व मणिकांत राय द्वारा करीब एक दर्जन व्यवसायियों से लाखों की रंगदारी की मांग कर उनकी नींद उड़ा दी थी।

    7 अगस्त 2024 को इस मामले में चौकीदार के आवेदन पर इन कुख्यातों विरुद्ध कांड संख्या -106/24 दर्ज कराई गई थी। मालूम हो कि कुख्यात सरोज राय व राकेश राय के साथ मणिकांत राय का भी इलाके में आतंक छाया हुआ था।

    28 नवंबर 2024 को हरियाणा के मानेसर में कुख्यात सरोज राय एसटीएफ के साथ हुए मुठभेड़ में ढ़ेर हो गया। सरोज राय दो लाख का इनामी बदमाश था।

    सरोज व राकेश राय के विरुद्ध सीतामढ़ी,डुमरा, रुन्नीसैदपुर महिंदवारा , मीनापुर, जमशेदपुर तथा दिल्ली के द्वारका थाना में हत्या-लूट-रंगदारी व आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। सरोज राय के एनकाउंटर के बाद बिहार एसटीएफ को राकेश राय व मणिकांत राय की तलाश थी।