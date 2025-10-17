सीतामढ़ी में 50 हजार का इनामी मणिभूषण स्मैक के साथ गिरफ्तार
रुन्नीसैदपुर पुलिस ने शुक्रवार की सुबह वाहन जाँच के दौरान हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत फरार चल रहे पचास हजार के इनामी बदमाश मणिभूषण को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। मणिभूषण, जो कि स्व. फेकू राय का पुत्र है, पर आरोप है कि वह दोहरे हत्याकांड और जानलेवा हमले में शामिल था, जिसके बाद वह फरार हो गया था। पुलिस ने उसे उस समय गिरफ्तार किया जब वह मुजफ्फरपुर की ओर से आ रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से 90 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वह नेपाल से नशीले पदार्थ लाकर दिल्ली और गुड़गांव में बेचता था और अपराध करने के लिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल करता था। पुलिस को उसकी दोहरे हत्याकांड और जानलेवा हमले के मामले में तलाश थी।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत फरार तथा पचास हजार रुपये का इनामी कुख्यात मणिभूषण को स्मैक के साथ रुन्नीसैदपुर पुलिस ने शुक्रवार की अहले सुबह वाहन जांच के दौरान दबोच लिया। मणिभूषण महिंदवारा थाना क्षेत्र के महेशा-फरकपुर (लड़कियां टोला) निवासी स्व.फेकू राय का पुत्र है।
महिंदवारा थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव निवासी दिनेश मंडल व कन्हाई पटेल की हुई गोली मारकर हत्या तथा रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के समीप महिंदवारा थानाक्षेत्र के बरहेत्ता गांव के कुशेश्वर मंडल के पुत्र ललित मंडल के उपर गोलियों की बौछार कर किए गए जानलेवा हमला के बाद से ही मणिभूषण गुड़गांव भाग निकला था।
पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा
शुक्रवार की अहले सुबह एक ऑटो में मुजफ्फरपुर की ओर से आने के दौरान वह पकड़ा गया। विधानसभा चुनाव को लेकर विशनपुर अनंत गांव के समीप बागमती तटबंध पर हो रहे वाहन जांच के दौरान थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया।
पुलिस जांच को देख ऑटो से उतरकर भाग रहे बदमाश को सशस्त्र बल की सहायता से खदेड़ कर गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान पॉलिथीन में बंधी स्मैक की 90 पुड़िया जब्त की गई जिसमें स्मैक का वजन 90 ग्राम पाया गया।
पुलिस के समक्ष उसने स्वीकार किया कि वह नेपाल से गांजा,चरस व स्मैक खरीद कर दिल्ली व गुड़गांव तक बेचा करता है। इस धंधे से हुई आय से हीं उसने हथियार खरीदी । अपने पिता स्व.फेकू राय के हत्यारों से बदला लेने के लिए उसने एक संगठित गिरोह बनाया। एक दर्जन से अधिक बदमाश उसके गिरोह में एक्टिव हैं।
चोरी की बाइक का इस्तेमाल
बताया कि आपराधिक वारदातों में वह चोरी की बाइक का इस्तेमाल करता है। गिरोह के ही बदमाश महिंदवारा थानाक्षेत्र के सिरखिरिया (बनारस टोल) निवासी विधाकर कुमार के पास हथियार जमा रहता है।
ललित मंडल पर हुए जानलेवा हमले को लेकर रुन्नीसैदपुर थाने में दर्ज कांड संख्या-356/25 तथा विशनपुर निवासी दिनेश मंडल व कन्हाई पटेल की हत्या को लेकर दर्ज महिंदवारा थाना कांड संख्या -93/25 में पुलिस को इसकी तलाश थी।
