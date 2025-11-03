बिहार में वोटिंग से पहले STF को बड़ी सफलता, कुख्यात रावण मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने मुजफ्फरपुर जिला पुलिस और अर्द्धसैनिक बल के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी कर सीतामढ़ी के मोस्टवांटेड रमन कुमार उर्फ रावण को गिरफ्तार किया है।

इसकी गिरफ्तारी सीतामढ़ी में चर्चा का विषय बना हुआ है। गिरफ्तार अपराधी सीतामढ़ी जिले के महिंदवारा थाना क्षेत्र के बरहेथा का रहने वाला सुरेश महतो का पुत्र है।

रावण अपनी गिरफ्तारी की भय से लगातार ठिकाना बदल रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि रावण को मुजफ्फरपुर के जजुआर में देखा गया है।

सूचना पर छापेमारी कर उसे मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना क्षेत्र से पकड़ लिया गया। पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर थाना में आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित था।

पुलिसिया पूछताछ में रावण ने इलाके में सक्रिय और कई बदमाशों के नाम व ठिकाने की जानकारी दी है। हालांकि, इसकी गिरफ्तारी मामले में रुन्नीसैदपुर थानाध्यक्ष ने अनभिज्ञता जाहिर की है।

उन्होंने कहा कि इसकी गिरफ्तारी की जानकारी हमें नहीं है। वहीं, सीतामढ़ी पुलिस उसकी अपराधिक इतिहास खंगाल रही है।

पुलिस टीम उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। जल्द ही बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।