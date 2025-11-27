दो दिनों से लापता युवक की गोली मारकर हत्या, नदी किनारे जलकुंभी से ढका मिला शव

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बोखरा थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव से पिछले दो दिनों से लापता युवक की गोली मार हत्या कर दी गई। गुरुवार की सुबह सिंघाचौरी पंचायत के थरुहट मुशहरी टोल से पश्चिम घोंघारी घाट नदी किनारे से उसका शव बरामद किया गया।

मृतक बोखड़ा थाना क्षेत्र की बनौल पंचायत के छोटी धरमपुर गांव निवासी मोहम्मद इरशाद के पुत्र मोहम्मद जमालुद्दीन सिद्दिक़ी उर्फ मिस्टर (27) बताया गया है। वह 25 नवम्बर को संध्या साढ़े छह बजे से लापता था। जलकुंभी से ढका मिला शव स्वजन ने काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चलने पर इसकी सूचना बोखड़ा थाना पुलिस को दी थी। गुरुवार की सुबह मिस्टर का शव नदी किनारे जलकुंभी से ढका हुआ मिला है, जबकि उसकी स्प्लेंडर बाइक भी थोड़ी दूरी पर नदी के बीच जलकुंभी से ढका मिला है।