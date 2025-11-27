दो दिनों से लापता युवक की गोली मारकर हत्या, नदी किनारे जलकुंभी से ढका मिला शव
बिहार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दो दिन से लापता एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव नदी के किनारे जलकुंभी से ढका हुआ मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बोखरा थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव से पिछले दो दिनों से लापता युवक की गोली मार हत्या कर दी गई। गुरुवार की सुबह सिंघाचौरी पंचायत के थरुहट मुशहरी टोल से पश्चिम घोंघारी घाट नदी किनारे से उसका शव बरामद किया गया।
मृतक बोखड़ा थाना क्षेत्र की बनौल पंचायत के छोटी धरमपुर गांव निवासी मोहम्मद इरशाद के पुत्र मोहम्मद जमालुद्दीन सिद्दिक़ी उर्फ मिस्टर (27) बताया गया है। वह 25 नवम्बर को संध्या साढ़े छह बजे से लापता था।
जलकुंभी से ढका मिला शव
स्वजन ने काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चलने पर इसकी सूचना बोखड़ा थाना पुलिस को दी थी। गुरुवार की सुबह मिस्टर का शव नदी किनारे जलकुंभी से ढका हुआ मिला है, जबकि उसकी स्प्लेंडर बाइक भी थोड़ी दूरी पर नदी के बीच जलकुंभी से ढका मिला है।
युवक को दो गोली मारी गई है। एक गोली सीने में जबकि एक गोली गर्दन में लगी है। घटना की सूचना पर बोखड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुटी है। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी है।
