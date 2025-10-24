झंडा देखने गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपियों पर प्राथमिकी

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में चार युवकों को नामजद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता एक सप्ताह पूर्व पास के एक गांव में आयोजित झंडा देखने के लिए गई थी। इसी दौरान चार की संख्या में आए युवक उसे जबरन उठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला थाने में शिकायत दर्ज बच्ची चिल्लाती और चीखती रही, लेकिन उन दरिंदों को उसके प्रति रहम नहीं आई। घटना के बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी। तब स्वजन के कहने पर पीड़िता ने इसकी लिखित शिकायत महिला थाने में की है।