लगातार हो रही बारिश से कब मिलेगी राहत? मौसम विभाग ने जारी की पूर्वानुमान रिपोर्ट

सीतामढ़ी में बंगाल की खाड़ी में दबाव और भारी बारिश के चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है खासकर बागमती नदी खतरे के निशान के करीब है। नेपाल सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बंगाल की खाड़ी में बढ़े दबाव व हथिया नक्षत्र में हो रही भारी बारिश से गली मोहल्ला में जहां जलजमाव हो गया है वहीं नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। कृषि वैज्ञानिक डा. राम ईश्वर के अनुसार अगले तीन दिनों तक बारिश व वज्रपात की संभावना है।

रविवार को एक घंटे सूर्य दिखाई देगा। इसी प्रकार साेमवार को दो घंटे तक एवं मंगलवार को चार घंटे तक राहत होगी। अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। शनिवार को जिले में कुल वर्षापात 538. 4 एमएम व औसत वर्षापात 31.6 एमएम रिकार्ड किया गय।

वहीं, बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। सोनाखान में बागमती नदी खतरे के निशान से मात्र 24 सेमी नीचे बह रही है। उधर, नेपाल सरकार को सूचना जारी कर नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से बाढ़ की आशंका को जताते हुए नदी के तटीय इलाके के लोगों को अलर्ट जारी किया है। डीएम रिची पांडेय ने भारी बारिश को देखते हुए लोगों को नदी के तटीय इलाके के लोगों को सर्तक किया है।

नेपाल सरकार ने जारी किया अलर्ट नेपाल सरकार ने नदी के तटीय इलाके के लोगों को सर्तक किया है। जारी सूचना में कहा है कि बागमती, कोशी, गंडकी, लुम्बिनी प्रदेश व मधेश प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों में आकस्मिक बहाव तेज होने का पूर्वानुमान है।