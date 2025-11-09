Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा, अयोध्या की तरह मां सीता की धरती पर भी जल रही विकास की ज्योत

    By Awadh Bihari Upadhyay Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या की तरह ही मां सीता की धरती पर भी विकास की ज्योत जल रही है। उन्होंने सीता से जुड़े स्थलों के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। एमपी के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन तीर्थ स्थलों का विकास धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा देगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुनौरधाम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करते मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा मोहन यादव व अन्य । जागरण

    संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। Bihar Assembly Election 2025: संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। Bihar Assembly Election 2025: मां जानकी प्राकट्यस्थली पुनौराधाम में रविवार को पहुंचे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा कि मां जानकी की जन्मभूमि जीवन के आदर्श, त्याग और मर्यादा का संदेश देती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि रामराज्य सिर्फ एक आदर्श नहीं बल्कि शासन की एक जीवन प्रेरणा है। आज अयोध्या में राममंदिर का निर्माण पूरा होने पर जब प्रभु श्रीराम मुस्कुरा रहे हैं तो पूरा भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

    उसी प्रकार सीता मैया की नगरी में भी विकास की ज्योति जल रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति या पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया।

    उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी का विकास भी कांग्रेस के शासन में ठप रहा, जबकि भाजपा सरकार ने उसे वैश्विक धार्मिक पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनौरा धाम के लिए जो राशि स्वीकृत की है उससे पूरा बिहार सशक्त होगा और मिथिला का उत्थान सुनिश्चित है।

    उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है। जनता डबल इंजन की सरकार पर भरोसा कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने सम्राट अशोक और बिहार के अन्य महापुरुषों की भी चर्चा की और कहा कि बिहार की भूमि ने भारत को दिशा दी है।
    सीता मैया के आशीर्वाद से एनडीए की जीत होगी। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पहुंचे पर्यटकों से मिलकर पूछा कि यहां आकर कैसा लग रहा है? पर्यटकों ने कहा-जीवन धन्य हो गया।

    इसके पूर्व उन्होंने मां जानकी की विधिवत पूजा-अर्चना और आरती की। मंदिर के महंत कौशल किशोर दास के उत्तराधिकारी व पुजारी रामकुमार दास ने मुख्यमंत्री को माता की चुनरी आशीर्वाद स्वरूप भेंट की। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में माता जानकी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया और प्रदेश तथा देश की खुशहाली की कामना की। मौके पर भाजपा नेता प्रदीप झा, जिलाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी रमण श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।