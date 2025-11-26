Sitamarhi News: स्कूल में देर से आने और जल्दी निकलने पर फंसे 367 शिक्षक, BEO ने जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। स्कूल में देर से आना और निर्धारित समय से पहले जाने में 267 शिक्षक बुरी तरह से फंस गए हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त शिक्षकों को चयनित करते हुए तलब किया है। साथ ही 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है।

निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसमें डुमरा प्रखंड के 170, बेलसंड प्रखंड के 47 एवं बथनाहा प्रखंड के 150 शिक्षक, शिक्षिकाएं व प्रधान शिक्षक शामिल हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि डीपीओ ने सभी कोटि के शिक्षकों की उपस्थिति ई-शिक्षाकोष पोर्टल से प्राप्त कर समीक्षा करने एवं समीक्षोपरांत विलंब से स्कूल आने वाले एवं निर्धारित समय से पूर्व स्कूल इन मार्क व मार्क आउट करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा के लिए निदेशित दिया है।

उन्होंने बताया कि इसके अनुपालन में 19 व 20 नवंबर को प्राप्त डेटा के अवलोकन के बाद विलंब से बनाई की उपस्थिति एवं निर्धारित समय से पहले ही स्कूल से आउट होने वाले उक्त शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं प्रधान शिक्षकों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है।