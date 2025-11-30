25 हजार का इनामी बदमाश कन्हाई सिंह सीतामढ़ी में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा; हत्या, लूट, डकैती समेत 5 मामले दर्ज

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों की पुलिस के लिए वांछित 25 हजार का इनामी बदमाश कन्हाई सिंह को नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर बिहार एसटीएफ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार बदमाश कन्हाई सिंह रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के अथरी गांव निवासी उपेंद्र सिंह का पुत्र है। यह कुख्यात बदमाश विकास झा उर्फ कालिया गैंग में सक्रिय बताया गया है। दानापुर कैंट के समीप गोली मार हत्या बता दें अगस्त 2024 में डुमरा थाना क्षेत्र के विश्वनाथपुर निवासी और सीतामढ़ी जिला के शातिर बदमाश रामकुमार उर्फ रामजी राय की पटना जिले के दानापुर कैंट के समीप गोली मार हत्या कर दी गई थी।

उसमें कन्हाई सिंह को आरोपित बनाया गया था। तब से वह फरार चल रहा था। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार एसटीएफ की टीम लगी थी। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया।

गिरफ्तार अपराधी कन्हाई सिंह की विरुद्ध सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं पटना के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती एवं आर्म्स एक्ट सहित पांच मामले दर्ज है। शराब मामले में गया था जेल, उसके बाद रहने लगा जिले से बाहर मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार बदमाश कन्हाई सिंह करीब पांच छह वर्ष पहले रून्नीसैदपुर में शराब मामले में गिरफ्तार होने के बाद जेल गया था। जेल से निकलने के बाद कभी अपने थाना क्षेत्र या जिले में सक्रिय नहीं देखा गया।