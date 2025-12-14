Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्पेशल ट्रेनें बंद, लेटलतीफी से जूझ रहे यात्री, रेलवे पर बढ़ा दबाव

    By Ram Sagar Prasad Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:16 PM (IST)

    Train Delay News:सीतामढ़ी में कोहरे के कारण रेल परिचालन प्रभावित है। कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही ...और पढ़ें

    Hero Image

    Indian Railway Update: घना कोहरा के कारण ट्रेनों की गति धीमी रखने से हो रही देरी! फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, सीतामढ़ी।Train Late Running: ठंड के मौसम में कोहरे का असर अब रेल परिचालन पर दिखना शुरू हो गया है। जिसके कारण इन दिनों सीतामढ़ी से खुलने वाली या सीतामढ़ी होकर गुजरनेवाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें लेट चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। वही, इस रेलखंड से परिचालित होने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों को रेलवे ने अगले आदेश तक बंद कर दिया है। जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    बताते चले कि सीतामढ़ी होकर गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनें जो अपने गंतव्य को जाती है, या सीतामढ़ी से प्रस्थान करती है। ये सभी ट्रेनें दो से तीन घंटा लेट पहुंच रही और जिस कारण प्रस्थान कर रही है।

    बताया जा रहा है कि कुछ समय पर ये ट्रेनें सात से आठ घंटे लेट होती थी। लेकिन रेल प्रशासन द्वारा इसमें सुधार किया गया है । गाड़ियों का लेट लतीफी अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

    बावजूद दो -चार घंटा देरी से चलना दिनचर्या बन चुकी है। वही, रेलवे की आधिकारिक सूचना के अनुसार घने कोहरे के कारण ट्रेनों की गति धीमी रखने के कारण भी परिचालन में थोड़ी देरी हो सकती है।

    यात्रीगण विलंबित परिचालन को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारी करके यात्रा प्लान करें। रेलवे मंडल द्वारा प्रतिकूल मौसम में भी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया है।

    बंद हुई स्पेशल ट्रेनें

    ट्रेन सं. 04015- सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल, 07052- सीतामढ़ी से तिरुपति, 07006- सीतामढ़ी से चारलापल्ली, 04009- सीतामढ़ी से आनंद विहार टर्मिनल, 05857 सीतामढ़ी से लोक मान्य तिलक टर्मिनल, 07008 सीतामढ़ी से चारलापल्ली।

    देर से चलने वाली ट्रेनें

    12 दिसंबर को 13156 सीतामढ़ी से कोलकाता 12:35 के जगह 16:10 में 04 घंटा 25 मिनट लेट पहुंची। जबकि 75229 दरभंगा से रक्सौल भाया सीतामढ़ी 13:10 में पहुंचाने वाली ट्रेन अपने नियत समय 16:45 यानी 03 घंटा 35 मिनट लेट पहुंची। जबकि, 13 दिसंबर को दरभंगा - रक्सौल तथा सीतामढ़ी - मुजफ्फरपुर, पटालिपुत्र ट्रेन शनिवार को लेट लतीफ रही। ट्रेन नं. 63374- रक्सौल - दरभंगा अपने नियत समय 6:35 के जगह 10:06 में चार घंटा 29 मिनट लेट रही, गाड़ी संख्या 15515 नरकटियागंज - दानापुर अपने नियत समय 08:05 के जगह 09:40 में 01 घंटा 35 मिनट लेट रही। गाड़ी संख्या 55577- समस्तीपुर - रक्सौल अपने नियत समय 07:20 के जगह 03 घंटा 23 मिनट देरी से 10:43 में प्रस्थान किया। गाड़ी संख्या 13043 हावड़ा - रक्सौल अपने नियत समय 11:55 के जगह 01 घंटा 20 मिनट देरी से 13:25 में प्रस्थान किया। गाड़ी संख्या 75229 दरभंगा - रक्सौल अपने नियत समय 13:10 के जगह 02 घंटा 22 मिनट की देरी से 15:32 में प्रस्थान किया। 55582 सीतामढ़ी - रक्सौल अपने नियत समय 15:20 के जगह 02 घंटा 20 मिनट देरी से 17:40 में प्रस्थान किया। 17065 हैदराबाद - रक्सौल अपने नियत समय 15:00 से 02 घंटा 25 मिनट की देरी से 17:25 में रवाना हुई। 63265 दरभंगा - पाटलिपुत्र अपने नियत समय 14:30 के जगह 01 घंटा 03 मिनट की देरी से 15:33 में प्रस्थान किया। 14 दिसंबर को रक्सौल - हैदराबाद 17006 अपने नियत समय 04:47 के जगह 4 घंटा 11 मिनट देरी से 8 बजकर 58 मिनट पर पहुंची। वही नरकटियागंज - दानापुर 15515 फास्ट पैसेंजर ट्रेन अपनी नियत समय सुबह के 08:05 के जगह 59 मिनट की देरी से सीतामढ़ी पहुंची है। वही, रक्सौल - दरभंगा 63374 नंबर की ट्रेन भी लेट पहुंची।

    ट्रेनों के लेट लतीफी का कारण पूछे जाने पर स्थानीय रेल अधिकारी कुछ भी बताने से इंकार कर रहे है। वे सिर्फ इतना बता रहे है कि रेल खंड पर कोहरा का असर है। इस कारण कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, तो कई ट्रेनों का रूट बदल कर चलाया जा रहा है। इस कारण ट्रेन थोड़ा बहुत लेट हो रही है।

    स्थानीय यातायात निरीक्षक अनिल कुमार राय ने बताया कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक हो जावेगा। उन्होंने बताया कि कोहरे से निजात पाने के लिए रेलवे अब नए तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू दिया है। जो कोहरे से निजात दिलाने में सक्षम माना जा रहा है। कोहरा के कारण ट्रेन लेट हो रही है।