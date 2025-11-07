ट्रेन में नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट तो यह विकल्प क्यूं ट्राइ नहीं करते? परदेस जाने वालों के लिए राहत की खबर

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। Indian Railways special trains:दशहरा, दीपावली और उसके बाद छठ महापर्व संपन्न होने के बाद परदेसी जाने वालों की संख्या अचानक से काफी बढ़ गई है। हर कोई अपने कार्यस्थल तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहता है। इसकी वजह से ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है।

स्थिति यह है यहां से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि जगहों के लिए जाने वाली ट्रेनों में न केवल आजकल वरन पूरे माह नो रूम की स्थिति है। किसी दिन वेटिंग या आरएसी मिल भी रहा है तो उसके कंफर्म होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे में स्पेशल ट्रेनें कारगर साबित हो सकती हैं।

सीतामढ़ी की बात करें तो यहां स्थिति और भी खराब है। मेन रूट नहीं होने की वजह से यहां से खुलने और गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या सामान्य की तुलना में काफी कम है। ऐसी स्थिति में इस रूट पर परेशानी तो होगी ही।

वैसे रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए एक से बढ़कर एक उपाय किए गए हैं। रेलवे जंक्शन और पूरे स्टेशन परिसर को फ्री व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। बाहरी वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ऐसा इसलिए किया गया है कि प्रवासी मजदूरों को किसी तरह की परेशानी न हो। उनके लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो। वैसे यह सभी सुविधाएं तो ठीक है, लेकिन प्रवासियों को यदि कंफर्म टिकट ही नहीं मिले तो इस सुविधा का कोई फायदा नहीं है।

यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों चलाने का फैसला किया है। इसमें टिकट उपलब्ध है। यात्री नियमित ट्रेनों में होने वाली परेशानी से बचने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं।