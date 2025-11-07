ट्रेन में नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट तो यह विकल्प क्यूं ट्राइ नहीं करते? परदेस जाने वालों के लिए राहत की खबर
Indian Railways seat availability: दीपावली और छठ में घर आने वालों के लिए अब वापस लौटना एक समस्या की तरह है। उन्हें नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। छठ संपन्न हुए एक सप्ताह से अधिक गुजर जाने के बाद भी ट्रेनों की स्थति में कोई सुधार नहीं है। अधिकतर ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। जहां वेटिंग है भी वह ऐसा कि कंफर्म नहीं हो सके। ऐसे में इस विकल्प का उपयोग यात्रियों के लिए बेहतर हो सकता है।
संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। Indian Railways special trains:दशहरा, दीपावली और उसके बाद छठ महापर्व संपन्न होने के बाद परदेसी जाने वालों की संख्या अचानक से काफी बढ़ गई है। हर कोई अपने कार्यस्थल तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहता है। इसकी वजह से ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है।
स्थिति यह है यहां से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि जगहों के लिए जाने वाली ट्रेनों में न केवल आजकल वरन पूरे माह नो रूम की स्थिति है। किसी दिन वेटिंग या आरएसी मिल भी रहा है तो उसके कंफर्म होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे में स्पेशल ट्रेनें कारगर साबित हो सकती हैं।
सीतामढ़ी की बात करें तो यहां स्थिति और भी खराब है। मेन रूट नहीं होने की वजह से यहां से खुलने और गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या सामान्य की तुलना में काफी कम है। ऐसी स्थिति में इस रूट पर परेशानी तो होगी ही।
वैसे रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए एक से बढ़कर एक उपाय किए गए हैं। रेलवे जंक्शन और पूरे स्टेशन परिसर को फ्री व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। बाहरी वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
ऐसा इसलिए किया गया है कि प्रवासी मजदूरों को किसी तरह की परेशानी न हो। उनके लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो। वैसे यह सभी सुविधाएं तो ठीक है, लेकिन प्रवासियों को यदि कंफर्म टिकट ही नहीं मिले तो इस सुविधा का कोई फायदा नहीं है।
यात्रा के दौरान होने वाली परेशानी से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों चलाने का फैसला किया है। इसमें टिकट उपलब्ध है। यात्री नियमित ट्रेनों में होने वाली परेशानी से बचने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं।
महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें
- 07 नवंबर को ट्रेन संख्या 07008 रक्सौल से कर्नाटक के चर्लपल्ली के लिए शाम 19:15 बजे प्रस्थान करेगी, जो बैरगनिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलीपुत्रा, सतना, जबलपुर, के रास्ते अपने गंतव्य को जाएगी। इस ट्रेन में 2एसी, 3एसी, स्लीपर एवं सामान् कोच होंगे।
- 07 नवंबर को ही स्पेशल ट्रेन संख्या 05579 पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार दिल्ली के लिए शाम 16:30 बजे प्रस्थान करेगी जो बनमंखी, मुरलीगंज, दौरम मधेपुरा, सहरसा, गढ़बरुआरी, सुपौल, सरायगढ निर्मली, घोंघरडीहा, झंझारपुर, सकरी, शीशो, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी, बैरगनिया, रक्सौल, सिकटा नरकटियागंज, बगहा, गोरखपुर, बरेली के रस्ते अपने गंतव्य को जाएगी, इस ट्रेन के सभी कोच 3 एसी है।
- 07 नवंबर को ट्रेन संख्या 04009 सीतामढी से दिल्ली के लिए रात्रि 23:55 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन बैरगनिया, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज, बगहा, गोरखपुर, गोंडा, बरेली, मुरादाबाद के रास्ते अपने गंतव्य को जाएगी। इस ट्रेन में 1 एसी, 2 एसी, 3 एसी, 3 ई, स्लीपर और सामान्य कोच हैं।
- 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल: यह ट्रेन आगामी 29 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से सुबह 6:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 5:00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
- 05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल: यह ट्रेन आगामी 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से दोपहर 1:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 10:00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
- 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल: यह ट्रेन 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। यह ट्रेन सीतामढ़ी से रात 11:55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 11:58 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
- 04015 सीतामढ़ी-नई दिल्ली स्पेशल: यह ट्रेन आगामी 1 दिसंबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन सीतामढ़ी से शाम 4:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 6:15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
- 04049 जयनगर-आनंद विहार स्पेशल: यह ट्रेन 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। यह जयनगर से सुबह 10:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8:40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
- 04449 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल: यह ट्रेन 1 दिसंबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह दरभंगा से शाम 6:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 11:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
- 04097 हसनपुर रोड-नई दिल्ली स्पेशल: यह ट्रेन 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह हसनपुर रोड से दोपहर 3:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 6:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
- 05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल: यह ट्रेन 10 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। यह सहरसा से रात 8:00 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन रात 12:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
- 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल: यह ट्रेन 15 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। यह पूर्णिया कोर्ट से शाम 4:30 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 12:30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।
- 04313 मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल: यह ट्रेन 1 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को चलेगी। यह मुजफ्फरपुर से दोपहर 2:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 11:15 बजे योगनगरी ऋषिकेश पहुंचेगी।
- 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल: यह ट्रेन 27 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। यह रक्सौल से सुबह 5:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:35 बजे उधना पहुंचेगी।
- 05561 रक्सौल-वटवा (अहमदाबाद) स्पेशल: यह ट्रेन 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह रक्सौल से सुबह 11:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 8:00 बजे वटवा पहुंचेगी।
- 09068 जयनगर-उधना स्पेशल: यह ट्रेन आगामी 24 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। यह जयनगर से रात 11:30 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन दोपहर 12:30 बजे उधना पहुंचेगी।
- 09070 समस्तीपुर-उधना स्पेशल: यह ट्रेन 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह समस्तीपुर से सुबह 4:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 2:00 बजे उधना पहुंचेगी।
