कैसे बनती है कोई पंचायत बाल विवाह मुक्त? बिहार की बथुआर पंचायत बनी मिसाल

संवाद सहयोगी, परिहार (सीतामढ़ी)।How to stop child marriage: बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी रिची पांडेय के निर्देशन में निरंतर विशेष एवं सार्थक पहल जारी है। इस दिशा में जिला प्रशासन, सीतामढ़ी पुलिस की विशेष किशोर पुलिस इकाई, एसोसिएशन फार वॉलंटरी एक्शन, ग्राम पंचायत, पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के संयुक्त सहयोग से पांच वर्षों तक किए गए सार्थक प्रयास से बथुआरा पंचायत को बाल विवाह जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिल सकी है।

बाल विवाह मुक्त पंचायत बथुआरा को मूर्त रूप दिए जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत एवं बाल संरक्षण समिति के प्रतिनिधि ने जिलाधिकारी रिची पांडेय मुलाकात की। जिलाधिकारी ने बथुआरा पंचायत में बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक रूप से किए गए कार्यों की सराहना की।

उन्होंने ग्राम पंचायत की ओर से इस पहल पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए आवश्यक निर्देशन एवं मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर बथुआरा पंचायत के मुखिया सह अध्यक्ष पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति धनेश्वर पासवान, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के प्रतिनिधि मुकुंद कुमार चौधरी, बाल संरक्षण समिति के सदस्य चंदन मांझी मौजूद थे।

गौरतलब है कि बथुआरा पंचायत के दुबे टोल गांव को गत वर्ष बाल विवाह मुक्त गांव बनाने में सफलता मिली थी। अब पूरे पंचायत को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर से आठ मार्च तक चलने वाले बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त पंचायत का मूर्त रूप देने के लिए अनूठी पहल की जा रही हैं।

इस संदर्भ में बथुआरा पंचायत के मुखिया धनेश्वर पासवान ने बताया कि बथुआरा पंचायत में पांच वर्षों तक निरंतर बाल विवाह के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही, हम सभी जन प्रतिनिधि खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।