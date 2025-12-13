सीतामढ़ी में महिला थाने में रिश्वत लेते होमगार्ड गिरफ्तार, निगरानी विभाग की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। महिला थाना में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान को शनिवार को निगरानी विभाग की एक टीम द्वारा रिश्वत के 15 हजार रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया हैं। वहीं, जिस मुकदमे में होमगार्ड जवान पैसे ले रहा था उससे जुड़ी अवर निरीक्षक मौके पर नहीं मिल सकी। निगरानी की टीम देर शाम तक उसे तलाशती रही। गिरफ्तार होमगार्ड जवान सहियारा थाना क्षेत्र के धुम्मा गांव निवासी योगेन्द्र साह बताया गया है।

होमगार्ड जवान को महज एक माह पूर्व ही महिला थाना में ड्यूटी दी गई थी। वहीं, केस की अनुसंधानक भी कुछ दिन पहले वैशाली से सीतामढ़ी जिला में आई है। वह वैशाली में महिला थानाध्यक्ष भी रह चुकी है। जानकारी के अनुसार डुमरा थाना क्षेत्र के माधोपुर रौशन भिसा निवासी पदमकांत झा पर उनकी पत्नी ने 4 दिसंबर 25 को दहेज उत्पीडन का एक मामला महिला थाना में दर्ज कराया था।

आरोप के अनुसार इस केस में जमानत दिलाने एवं कांड में लाभ दिलाने को लेकर आरोपित से 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। आरोपित द्वारा इसकी सूचना निगरानी विभाग को दी गई। निगरानी की एक टीम ने सत्यापन के बाद शनिवार को महिला थाना में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान को रिश्वत के 15 हजार रुपये लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया।

बाद में पूछताछ के आधार पर निगरानी की टीम महिला दरोगा की तलाश में जुट गई। बताया जाता है कि उस समय कुछ महिला दरोगा व जवानों की ड्यूटी अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगी थी। जैसे ही होमगार्ड जवान की गिरफ्तारी की खबर फैली अफरातफरी मच गई और अचानक छिप गई। उनका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ हो गया।

महिला थानाध्यक्ष श्वेता स्वराज भी काफी देर बाद थाना पहुंची। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में केस को लेकर वह निकली थी। जब थाना पहुंची तो पता चला कि थाने में तैनात होमगार्ड के जवान को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा है। हालांकि, इसके बारे में उन्होंने इससे ज्यादा कुछ भी बोलने से बचती रही।