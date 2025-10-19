लूट की साजिश रचते चार बदमाश गिरफ्तार, तीन कट्टा, कारतूस और तलवार बरामद

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। सुप्पी थाना क्षेत्र के पकड़ी कोठी स्थित अंग्रेज भवन में अपराध की साजिश रचते चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि दो फरार हो गए। बदमाशों के पास से कट्टा, कारतूस, तलवार और मोबाइल बरामद किया गया।

इस संबंध में एसडीपीओ सदर राजेश कुमार सिंह ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी। बताया कि सुप्पी थाने की पुलिस ने शनिवार की शाम थाना क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली की पकड़ी कोठी स्थित अंग्रेज भवन में करीब आधा दर्जन बदमाश हरबे हथियार से लैस होकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।

चार बदमाशों को खदेड़ कर पकड़ा सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को दी। पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के निर्देश पर सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने छापेमारी के लिए पकड़ी कोठी स्थित अंग्रेज भवन पहुंचा।

पुलिस की गाड़ी को देखते ही बदमाश भागने लगे, पुलिस द्वारा चार बदमाशों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। जबकि दो बदमाश अंधेर का फायदा उठाकर भाग निकले। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में बताया कि दूसरे प्रदेश से पर्व त्योहार में घर आने वाले लोगों को लूटपाट करने की साजिश रची जा रही थी।

पकड़े गए बदमाशों की पहचान पकड़े गए बदमाशों की पहचान सुप्पी थाना क्षेत्र के परसा वार्ड नंबर तीन निवासी लालबाबू प्रसाद यादव के पुत्र शशि रंजन (39), जमला वार्ड नंबर एक निवासी शंभू पासवान के पुत्र शेखर कुमार (23), योगी के पुत्र धरमुख कुमार (19) और पकड़ी कोठी निवासी सिकिंदर राय के पुत्र रत्नेश कुमार (18) के रूप में हुई।