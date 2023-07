Sitamarhi: दो कट्ठा जमीन और बाइक के लिए नवविवाहिता को छत से फेंका, मौत; मां ने ससुरालियों पर लगाया आरोप

रीगा थाना क्षेत्र की रीगा द्वितीय पंचायत अंतर्गत शिवनगर गांव में एक नवविवाहिता की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। छत से नीचे फेंक दिए जाने के कारण उसकी मौत की खबर से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान शिवनगर गांव निवासी विजय ठाकुर की पत्नी अर्चना कुमारी के रूप में हुई उसके पिता सिकिंद्र ठाकुर मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के रेपुरा रामपुर गांव के रहने वाले हैं।

छत से फेंकने से नवविवाहिता की मौत के बाद घर पर पहुंची पुलिस। जागरण

