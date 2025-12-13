गलत बिल देकर परेशान करने पर सख्त ऐक्शन, बिजली विभाग के तीन अभियंताओं पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बिजली उपभोक्ता को गलत बिल देने एवं उन्हें परेशान किए जाने को लेकर सुनवाई दौरान डीएम रिची पांडेय ने बिजली विभाग के तीन अभियंताओं पर पांच पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड दिया है। इसमें लोक प्राधिकार सहायक विद्युत अभियंता, कनीय अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बथनाहा व संबंधित कार्यपालक अभियंता शामिल है। समाहरणालय स्थित विमर्श कक्ष में आयोजित लोग शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वितीय अपील के सुनवाई के क्रम में उक्त कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिजली बिल में सुधार करने के लिए अपील किया गया जानकारी के अनुसार, सोनबरसा प्रखंड के परिवादी द्वारा दायर परिवाद पत्र में बिजली बिल में सुधार करने के लिए अपील किया गया था। इस दौरान त्रुटि के आधार पर संबंधित लोक प्राधिकार सहायक विद्युत अभियंता, कनीय अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल बथनाहा एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता पर पांच-पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड आरोपित किया गया।

बताया गया है कि परिवादी द्वारा दायर परिवाद पर जिला लोक शिकायत व अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में सुनवाई में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। द्वितीय अपील में जिला पदाधिकारी द्वारा की गई सुनवाई में पाया गया कि बिजली बिल 575 के बदले 26000 का बिल दिया गया।