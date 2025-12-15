Language
    सीतामढ़ी: संतरा वितरण पर स्कूल में शिक्षकों के बीच हाथापाई, मामला पहुंचा पुलिस तक

    By Amit Saurav Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय बरियारपुर पोखर टोला में संतरा वितरण को लेकर शिक्षकों में हाथापाई हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला प ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी!Sitamarhi News: जिले के डुमरा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय बरियारपुर पोखर टोला में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच गुटबंदी व उनके बीच छिड़े घमासान अब तूल पकड़ने लगा है।

    गत शुक्रवार को बच्चों के बीच संतरा वितरण को लेकर शिक्षक व शिक्षिकाओं के बीच हुए विवाद को लेकर अगले दिन शनिवार को गुटों में बंटे शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच हाथा-पाई पर तक हो गई।

    इसमें दो शिक्षिका पुनीता कुमारी व एचएम अहाना गुप्ता घायल हो गई। मामला पुलिस तक पहुंच गया। मामले को लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया। लेकिन, स्कूल में स्थिति गंभीर बनी रही।

    इस अराजक माहौल को लेकर सोमवार को ग्रामीण भी स्कूल में पहुंच गए और शिक्षकों की कार्यशैली के विरोध में आक्रोश जताया। सूचना पर बीईओ अरविंद कुमार स्कूल पहुंचे।

    करीब ढाई घंटे तक ग्रामीण व शिक्षकों के बीच पंचायत होती रही। फिर एक कमरे में बीईओ ने ग्रामीणों की प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति में बारी-बारी से स्कूल के शिक्षक व शिक्षिका से उक्त घटनाओं के बारे में जानकारी ली।

    इस दौरान शिक्षक व शिक्षिकाओं ने अपनी-अपनी बात कही। नए शिक्षिका द्वारा प्रभार लेने से लेकर अब तक की विभिन्न गंभीर घटनाओं पर गौर करते हुए ग्रामीणों का पक्ष भी लिया गया।

    साथ ही स्कूल के सभी शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी गई। कहा गया इसकी रिपोर्ट वरीय अधिकारी को सौंपी जाएगी, जो शिक्षक दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई तय है।

    शिक्षकों का अंतर्कलह आया सामने

    बीईओ के निकट जब शिक्षकों ने बारी-बारी से अपनी बात रखी तो स्कूल के शिक्षकों का अंतरकलह सामने आ गया। किसी ने नए एचएम के प्रभार को लेकर कलह का कारण बताया तो किसी ने नए हेड मास्टर की कार्यशैली का विरोध करते हुए कई आरोप लगाए। वहीं किसी कुछ शिक्षक महिला शिक्षक के साथ उनके पति के हस्तक्षेप को स्कूल में उपजे विवाद का कारण बताया।

    स्कूल में शिक्षकों के बीच उत्पन्न हुए विवाद को लेकर स्थलीय जांच की गई है। इसमें ग्रामीण से लेकर स्कूल के प्रत्येक शिक्षक से जानकारी ली गई है। हर हाल में स्कूल में अराजक स्थिति उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। पूरी रिपोर्ट डीईओ को सौंपी जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी ।

    अरविंद कुमार,बीईओ डुमरा सीतामढ़ी