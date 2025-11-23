Language
    क्या आपका हेयर ऑयल असली है? बिहार की इस घटना के बाद उठने लगे सवाल

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:48 PM (IST)

    सीतामढ़ी के बाजपट्टी में बजाज हेयर ऑयल के नकली उत्पाद बेचने की शिकायत पर पुलिस ने बनगांव बाजार में छापेमारी की। इस दौरान 136 खाली बोतलें, 520 स्टीकर और कच्चा तेल बरामद हुआ। पुलिस ने लाल बिहारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद हेयर ऑयल की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।

     छापेमारी में जब्त बजाज कंपनी का नकली हेयर आयल। सौ. पुलिस

    संवाद सूत्र, बाजपट्टी (सीतामढ़ी)। तमाम व्यवस्था होने के बाद भी नकली चीजों पर रोक नहीं लग पा रही है। इसकी वजह से सामान्य उपभोक्ताओं को आर्थिक व स्वास्थ्य दोनों एंड पर नुकसान हो रहा है।

    सीतामढ़ी के बाजपट्टी में बजाज के हेयर ऑयल के मामले में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। थाना क्षेत्र के बनगांव बाजार में बजाज कंपनी के नकली हेयर आयल बेचने की शिकायत पर छापेमारी की गई।

    छापेमारी में बजाज कंपनी के कर्मी रंजीत कुमार सिंह के अलावा पुलिस बल शामिल थे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई।

    इसमें लाल बिहारी के घर से बजाज कंपनी की स्टिकर लगी 136 पीस तेल की खाली बोतल, 520 पीस कंपनी का स्टीकर, 120 सीट और पांच लीटर गैलन में रखा कच्चा तेल जब्त किया गया है।

    इसको लेकर लाल बिहारी के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बजाज के कर्मी को सूचना मिली थी कि बाजपट्टी थाना क्षेत्र बनगांव बाजार में बजाज का डुप्लीकेट तेल बनाया जा रहा है।

    इसके बाद कंपनी के कर्मियों द्वारा उसका सत्यापन किया गया था। इसके बाद बाजपट्टी थाने को सूचित किया गया। बाजपट्टी थानाध्यक्ष अमृत कुमार पाल ने बताया बाजपट्टी पुलिस द्वारा कंपनी के कर्मी के साथ संबंधित जगहों पर छापेमारी की गई। मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन की जा रही है।

    यह अच्छी बात है कि पुलिस ने कंपनी कर्मी के कहने पर संबंधित जगहों पर छापेमारी की और बरामदगी भी हुई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में इस तरह के मामले नहीं होंगे?

    इसको देखते हुए पुलिस को गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के साथ मिलकर इस तरह का अभियान चलाते रहना चाहिए। इसकी वजह से नकली सामान बेचने वाले हिम्मत नहीं कर पाएंगे।