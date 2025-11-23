क्या आपका हेयर ऑयल असली है? बिहार की इस घटना के बाद उठने लगे सवाल

संवाद सूत्र, बाजपट्टी (सीतामढ़ी)। तमाम व्यवस्था होने के बाद भी नकली चीजों पर रोक नहीं लग पा रही है। इसकी वजह से सामान्य उपभोक्ताओं को आर्थिक व स्वास्थ्य दोनों एंड पर नुकसान हो रहा है।

सीतामढ़ी के बाजपट्टी में बजाज के हेयर ऑयल के मामले में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। थाना क्षेत्र के बनगांव बाजार में बजाज कंपनी के नकली हेयर आयल बेचने की शिकायत पर छापेमारी की गई।

छापेमारी में बजाज कंपनी के कर्मी रंजीत कुमार सिंह के अलावा पुलिस बल शामिल थे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई।

इसमें लाल बिहारी के घर से बजाज कंपनी की स्टिकर लगी 136 पीस तेल की खाली बोतल, 520 पीस कंपनी का स्टीकर, 120 सीट और पांच लीटर गैलन में रखा कच्चा तेल जब्त किया गया है।

इसको लेकर लाल बिहारी के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बजाज के कर्मी को सूचना मिली थी कि बाजपट्टी थाना क्षेत्र बनगांव बाजार में बजाज का डुप्लीकेट तेल बनाया जा रहा है।

इसके बाद कंपनी के कर्मियों द्वारा उसका सत्यापन किया गया था। इसके बाद बाजपट्टी थाने को सूचित किया गया। बाजपट्टी थानाध्यक्ष अमृत कुमार पाल ने बताया बाजपट्टी पुलिस द्वारा कंपनी के कर्मी के साथ संबंधित जगहों पर छापेमारी की गई। मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन की जा रही है।



यह अच्छी बात है कि पुलिस ने कंपनी कर्मी के कहने पर संबंधित जगहों पर छापेमारी की और बरामदगी भी हुई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में इस तरह के मामले नहीं होंगे?