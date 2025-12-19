Language
    सीतामढ़ी में अधिकारी के फरमान पर शिक्षकों की मनमानी भारी, ट्रेनिंग लेने नहीं पहुंचे 67 टीचर तलब

    By Deepak Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:32 AM (IST)

    सीतामढ़ी में शिक्षा अधिकारी के आदेश के बावजूद 67 शिक्षक ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए। शिक्षा विभाग के निर्देश पर शिक्षकों को शिवहर में आवासीय प्रशिक्षण ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। शिक्षा अधिकारी के फरमान पर शिक्षकों की मनमानी भारी पड़ रही है। इस मामले में पकड़े गए 67 शिक्षकों को तलब किया गया है।

    मामला ट्रेनिंग का है। बताते चले कि शिक्षा विभाग के निर्देश पर शिक्षा अधिकारियों ने जिले के शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए शिवहर भेजा था।

    इधर, प्रभारी प्राचार्य डायट शिवहर ने पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा है कि गत 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक डायट शिवहर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग वर्ग तीन से पांच के लिए आवासीय प्रशिक्षण शुरू किया गया था।

    इसमें सीतामढ़ी जिले के 35 शिक्षक योगदान ही नहीं किया। इसी प्रकार दूसरे पत्र के माध्यम से कहा है कि गत 24 नवंबर से 28 नवंबर तक कक्षा तीन से पांचवीं तक के आयोजित प्रशिक्षण में सीतामढ़ी जिले के 32 शिक्षकों ने योगदान नहीं किया।

    यानी दोनों प्रशिक्षण में जिले के कुल 67 शिक्षकों ने योगदान की नहीं किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने उक्त सभी शिक्षकों को तलब करते हुए तीन दिनों के भी स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है।

    उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देना सुनिश्चित करें, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।