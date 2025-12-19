सीतामढ़ी में अधिकारी के फरमान पर शिक्षकों की मनमानी भारी, ट्रेनिंग लेने नहीं पहुंचे 67 टीचर तलब

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। शिक्षा अधिकारी के फरमान पर शिक्षकों की मनमानी भारी पड़ रही है। इस मामले में पकड़े गए 67 शिक्षकों को तलब किया गया है। मामला ट्रेनिंग का है। बताते चले कि शिक्षा विभाग के निर्देश पर शिक्षा अधिकारियों ने जिले के शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए शिवहर भेजा था। इधर, प्रभारी प्राचार्य डायट शिवहर ने पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा है कि गत 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक डायट शिवहर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग वर्ग तीन से पांच के लिए आवासीय प्रशिक्षण शुरू किया गया था।

इसमें सीतामढ़ी जिले के 35 शिक्षक योगदान ही नहीं किया। इसी प्रकार दूसरे पत्र के माध्यम से कहा है कि गत 24 नवंबर से 28 नवंबर तक कक्षा तीन से पांचवीं तक के आयोजित प्रशिक्षण में सीतामढ़ी जिले के 32 शिक्षकों ने योगदान नहीं किया।

यानी दोनों प्रशिक्षण में जिले के कुल 67 शिक्षकों ने योगदान की नहीं किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने उक्त सभी शिक्षकों को तलब करते हुए तीन दिनों के भी स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है।