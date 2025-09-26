Language
    ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मार हत्या, शव रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन

    By Anil Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:29 AM (IST)

    सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा को गोली मार दी जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर रूप से घायल राम मनोहर शर्मा को निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया।

    ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मार हत्या

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। डुमरा थाना क्षेत्र के लगमा गांव में शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे बाइक सवार बदमाशों ने ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष को गोली मार पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।

    जख्मी राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश सिंह को गंभीर स्थिति में उन्हें शहर के निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। सूचना मिलते हैं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट गई है।

    पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। मामला जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा।

    घटना के बाद लोगों में आक्रोश

    घटना की सूचना के बाद उनको जानने वाले लोगों की अस्पताल में भारी भीड़ जुटी हुई है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है।

    वहीं चिकित्सकों ने घायल ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश सिंह की मौत हो जाने की पुष्टि की। उन्हें सिर में गोली मारी गई थी। स्वजन द्वारा शव को रख कर मुख्य मार्ग पर रख आवागमन को ठप कर दिया गया है।

    लोग पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मामले में अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।