सीतामढ़ी में जल संसाधन विभाग के जूनियर इंजीनियर की गाड़ी ने एक बच्चे को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने की धुनाई

एनएच 227 के धोधनी गांव में बुधवार की सुबह यह घटना हुई। घटना के बाद भागने के क्रम कार सवार ने आगे एक ट्रैक्टर को ठोकर मार दी। जिससे न केवल गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई वरन पीछा कर रहे ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया। इसके गाद धुनाई कर दी। पुलिस ने उग्र भीड़ से किसी तरह बचाया।

संबाद सहयोगी, परसौनी (सीतामढ़ी)। सीतामढ़ी-शिवहर एनएच 227 के धोधनी गांव में बुधवार की सुबह परसौनी की तरफ से आ रही बिहार सरकार जल संसाधन विभाग लिखी गाड़ी ने एक बच्चे को रौंद दिया। जिससे कंचनपुर धोधनी वार्ड संख्या 03 के राकेश कुमार राम के सात साल का पुत्र रितिक कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

घटना के बाद बचाव में तेज रफ्तार में भाग रही गाड़ी असंतुलित होकर पमरापुल चौक पर सड़क किनारे लगे ट्रैक्टर में जोड़दार टक्कर मार दी। धोधनी में ठोकर मार कर भाग रही गाड़ी का धोधनी के ग्रामीण पीछा कर रहे थे।

इसी बीच पीछा कर रहे लोगों ने वाहन चालक को पमरापुल पर पकड़ लिया और जमकर पिटाई करने लगा। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में धोधनी गांव से सैकड़ों लोग पमरापुल पहुंचकर उसे कब्जे में लेना चाहा। वाहन चालक किसी तरह अपना जान बचाने को लेकर एक घर मे घुस गया। बावजूद आक्रोशित लोग की हुजूम उसे बाहर निकालने पर आमादा थी। अनियंत्रित भीड़ को देखकर लोगों ने इसकी सूचना परसौनी थाना को दी। घटना की जानकारी मिलने पर 112 पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर वाहन चालक को कब्जे में लेना चाही, लेकिन आक्रोशित लोगों ने उसे कब्जे में नहीं लेने दिया। लोगों के भारी विरोध से पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा।

आक्रोशित लोग उसे अपने हवाले करने पड़ अड़े थे। उग्र लोगों को देखते हुए 112 की पुलिस ने थाना को फोन कर अधिक मात्रा में पुलिस फोर्स भेजने की बात कही। उसके बाद थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार पूरी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और किसी तरह वाहन चालक को अपने साथ थाना ले गई।