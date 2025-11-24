Sitamarhi News: बोखड़ा में बाइक सवार को मारी गोली, लूटपाट के दौरान घटना होने की आशंका

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi News: जिले के बोखड़ा थाना क्षेत्र के उखड़ा -धरमपुर मार्ग पर सोमवार की सुबह अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार एक ग्रामीण को गोली मार जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में घायल बोखड़ा थाना क्षेत्र के बुधनगरा महापात्र टोला निवासी अजय कुमार झा (48) को इलाज के लिए सीतामढ़ी अस्पताल लाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह करीब दस बजे अजय झा अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी क्रम में साढ़े नौ बजे उखड़ा-धरमपुर के बीच पुल पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। एक गोली उनके पैर में लगी है, जबकि दूसरा गोली उनके हाथ में लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से भाग निकले। उस समय वहां सुनसान था। इस कारण धरमपुर एवं उखड़ा के लोगों को घटना की जानकारी बाद में लगी।