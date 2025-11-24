Language
    Sitamarhi News: बोखड़ा में बाइक सवार को मारी गोली, लूटपाट के दौरान घटना होने की आशंका

    By Anil TiwariEdited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    Sitamarhi News: सीतामढ़ी के बोखड़ा में एक बाइक सवार को गोली मार दी गई। आशंका है कि यह घटना लूटपाट के दौरान हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    सीतामढ़ी में घटना के बाद जमा लोगों की भीड़ और जख्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi News: जिले के बोखड़ा थाना क्षेत्र के उखड़ा -धरमपुर मार्ग पर सोमवार की सुबह अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार एक ग्रामीण को गोली मार जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में घायल बोखड़ा थाना क्षेत्र के बुधनगरा महापात्र टोला निवासी अजय कुमार झा (48) को इलाज के लिए सीतामढ़ी अस्पताल लाया गया है।

    मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह करीब दस बजे अजय झा अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी क्रम में साढ़े नौ बजे उखड़ा-धरमपुर के बीच पुल पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी।

    एक गोली उनके पैर में लगी है, जबकि दूसरा गोली उनके हाथ में लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से भाग निकले। उस समय वहां सुनसान था। इस कारण धरमपुर एवं उखड़ा के लोगों को घटना की जानकारी बाद में लगी।

    किसी राहगीर ने पुल पर खून से लथपथ बेहोश पड़े अजय के बारे में अन्य लोगों को जानकारी लोगों को दी। फिर उखड़ा एवं धरमपुर के ग्रामीण घटनास्थल पर जुटे एवं इसकी जानकारी बोखड़ा थाना के डायल 112 की पुलिस को दी। पुलिस ने जख्मी के स्वजन को इसकी सूचना देकर उन्हें इलाज के लिए भेजा।